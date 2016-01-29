Вашингтон, 29 января, 2016, 10:09 — ИА Регнум. Голливудский актер Арнольд Шварценеггер намерен вернуться к образу Конана-варвара, принесшему ему популярность и обеспечившему широкие перспективы молодому тогда актеру, сообщает The ArnoldFans.

Цитата из к/ф «Конан-варвар». реж Джон Милиус. 1982. США Арнольд Шварцнеггер в роли Конана

Продюсером картины выступит Фредерик Малмберг, а режиссера еще только ищут.

Шварценеггер рассказал, что фильм скорее всего будет называться «Конан-завоеватель». Сюжет построен вокруг попытки свержения главного героя с престола.

Немолодой уже Шварценеггер собирается сам исполнять трюки с ездой на лошадях и с поединками на холодном оружии. Актер уже приступил к тренировкам для набора нужной физической формы.

Кроме того, Шварценеггер планирует заняться кинопроектом, продолжающим фильм «Близнецы», в котором он снимался вместе с Денни де Вито.