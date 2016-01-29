Петропавловск-Камчатский, 29 января, 2016, 06:14 — ИА Регнум. На Камчатке рассматриваются две основные версии случившейся в Петропавловске-Камчатском трагедии с тремя 8-летними школьниками, которые погибли, упав в колодец с горячей водой на теплотрассе. Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Камчатскому краю Елена Матафонова, одна из основных заключается в том, что сначала провалился один мальчик, а двое других пытались его вытащить, но также упали.

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По другой версии, все трое мальчиков одновременно оказались на доске, перекрывающей колодец, и вместе упали вниз. «Выводы пока делать рано, следователи пытаются воссоздать картину происшествия. На видео, которым располагает следствие, видно, как мальчики попали на теплотрассу и гуляли по ней, но камеры не охватывают место трагедии, то есть как все произошло, на записи не видно», — рассказала собеседник агентства.

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В экстренных службах корреспонденту ИА REGNUM рассказали, что лямки на рюкзаке одного из мальчиков были порваны. Это может свидетельствовать о том, что двое других мальчишек пытались его вытащить, но сами упали вниз. «Кроме того, известно, что дети, не только эти, часто гуляли по этой теплотрассе. Они перелазили через забор школы и шли по ней домой. Взрослые, проходящие мимо, гоняли их, но школьники все равно делали то, что хотели», — говорят источники в экстренных службах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском в пятницу, 29 января, объявлен траур по погибшим. СКР возбудил и расследует уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. Чиновники мэрии заявили о том, что власти Камчатки и города берут на себя организацию похорон, которые запланированы на понедельник, 1 февраля.