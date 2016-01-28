Петропавловск-Камчатский, 29 января, 2016, 02:18 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском по распоряжению губернатора Камчатки Владимира Илюхина 29 января объявлен траур по погибшим в канаве с кипятком трем 8-летним школьникам. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона, все развлекательные мероприятия отменены, флаги приспущены, всем СМИ рекомендовано отказаться от развлекательных программ и изменить сетку вещания.

apiural.ru Провал с кипятком

Читайте также: На Камчатке возбудили дело по гибели трех детей в канаве с кипятком

Владимир Илюхин выразил соболезнования семьям детей. «Это трагедия, которая потрясла всех камчатцев. Никто из нас даже представить себе не может тот ужас, с которым вам пришлось столкнуться. Смерть ребенка — самое страшное, что может произойти в семье. Сложно найти слова, которые могли бы утешить, но знайте, что все мы скорбим вместе с вами. Дай вам Бог сил пережить это горе», — сказал Владимир Илюхин.

Он также распорядился провести тщательную проверку всех коммунальных систем в городе. Главный вопрос, ответ на который сегодня на Камчатке интересует не только губернатора, но который он сам и задает: как дети могли попасть в тепловую камеру с кипятком прямо рядом со школой? «Это чья-то преступная халатность», — добавил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту трагедии СКР возбудил и расследует уголовное дело по статье «Причинение по неосторожности смерти двум и более лицам». Внутреннюю проверку ведут и в «Камчатскэнерго», которому принадлежит теплотрасса.

Местные СМИ, со ссылкой на жителей района, где произошла трагедия, сообщают, что прорыв на теплотрассе произошел несколько дней назад. Но канаву прикрыли всего лишь деревянными досками, под которые и провалились трое 8-летних школьников. Их тела нашли накануне вечером.