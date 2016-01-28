Вашингтон, 28 января, 2016, 22:06 — ИА Регнум.



Рупор

В Белом доме США заявили, что заявление представителя министерства финансов США Адама Шубина о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин является олицетворением коррупции, полностью отражает видение администрации США. Официальное заявление Белого дома США было сделано сегодня, 28 января.

Напомним, официальный представитель Минфина США Адам Шубин, курирующий вопросы санкций против Москвы, обвинил президента России Владимира Путина в причастности к коррупции. Глава Российского государства коррумпирован, и Вашингтон знает об этом «многие, многие годы», заявил американский чиновник в интервью телерадиокомпании Би-би-си.

«Мы видели, как он обогащает своих друзей, своих близких союзников, и маргинализирует тех, кого не видит друзьями, используя для этого государственные активы. Будь то энергетическое богатство России или другие государственные контракты, он направляет их тем, кто, как он верит, будет служить ему, и исключает тех, кто не будет. Для меня это картина коррупции», — сказал Адам Шубин.

Заявление представителя Минфина США позднее коротко прокомментировал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ни одно из прозвучавших обвинений в адрес Владимира Путина «не требует ответа, поскольку они являются чистым вымыслом», заявил пресс-секретарь.