Анкара, 28 января, 2016, 16:50 — ИА Регнум. Турецкий гражданин Альпарслан Челик, который ранее заявил о своей причастности к убийству пилота российского Су-24, сбитого турецкими ВВС в небе над Сирией, присутствовал сегодня, 28 января, в Стамбуле на похоронах некоего Ибрагима Кучука, якобы погибшего в ходе операции ВКС РФ в Сирии. Об этом сегодня пишет турецкое издание Hurriyet.

Moyan Brenn Улочки Стамбула

При этом Hurriyet цитирует Челика, который заявляет, что «находится и здесь, и там», и намерен вернуться в Сирийскую Арабскую Республику.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября истребитель F-16 ВВС Турции сбил российский фронтовой бомбардировщик Су-24, выполнявший боевой вылет в Сирии. Экипаж самолета успел катапультироваться, но один из пилотов, Олег Пешков, был убит огнем с земли. Второй летчик приземлился в глухой местности, где был обнаружен сирийским спецназом, доставившим его на авиабазу «Хмеймим».

Этот инцидент стал причиной резкого обострения российско-турецких отношений.

Спустя месяц после инцидента в турецкой газете Hurriyet появилось интервью члена турецкой неонацистской организации «Серые волки» Альпарслана Челика, который заявил, что это он расстрелял российского летчика с земли.

МИД РФ потребовал от властей Турции принять безотлагательные меры по поимке Челика и его приспешников и привлечь их к уголовной ответственности за убийство Пешкова, а также за участие в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований на территории иностранного государства (Сирии).

Судя по всему, турецкие власти не собираются преследовать Челика. Тем самым Анкара в очередной раз продемонстрировала, что власти Турции встали на путь пособничества терроризму и неонацизму.