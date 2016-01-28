Бухарест, 28 января, 2016, 16:03 — ИА Регнум. «Республика Молдова соответствует почти всем критериям, чтобы ее можно было считать провальным государством», — написал в своей статье для издания România Liberă румынский публицист Кристиан Кымпяну.

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«Экономика находится на пороге коллапса, которого невозможно будет избежать без убедительных реформ, позволяющих возобновить дискуссии с финансовыми учреждениями. Численность населения снижается быстрыми темпами. Глубокая и широко распространившаяся коррупция. Провальная национальная политика», — перечислил проблемы Молдавии эксперт.

По его словам, «Молдавия распадается на наших глазах». Причиной этой «катастрофы», отметил Кымпяну, послужило и то, что встав перед ложной дилеммой, западные партнеры Кишинева, включая Румынию, вместо того, чтобы поддержать перемены в Молдавии, решили спасти «мнимый европейский режим», который в действительности «не имеет ничего общего с европейскими ценностями».

Именно «компромиссы» и отсутствие каких-либо ценностей и принципов, по словам эксперта, «гробят сегодня Молдавию». «Те, кто воображают себе, что Румынии такое не грозит, должны дважды подумать, ведь мы вот-вот допустим те же ошибки», — добавил Кристиан Кымпяну.

Экс-министр просвещения Молдавии Майя Санду заявила в интервью бухарестскому изданию Ziare.com, что на фоне все более усугубляющегося кризиса в Молдавии идея объединения страны с Румынией становится все более популярной. «Это воспринимается как решение для избавления от олигархического коррупционного режима, который распространил свои щупальца по всей Молдавии», — сказала она.

Вместе с тем Санду считает, что в настоящее время объединение двух стран невозможно из-за политической и социальной нестабильности и раскола в молдавском обществе. Она также отметила, что идею румыноунионизма в Молдавии «продвигают на декларативном уровне» те, кто на самом деле больше всех боятся объединения с Румынией, поскольку являются коррупционерами и оппортунистами.

В свою очередь бывший президент Румынии Траян Бэсеску заявил в эфире телеканала Naşul TV, что на протяжении всего своего президентского мандата (с 2004 по 2014 г. — прим. ИА REGNUM) последовательно предлагал властям Молдавии проект объединения двух стран. При этом, по словам Бэсеску, сам он был готов стать вице-президентом объединенного государства, в то время как должность президента «Великой Румынии» он предлагал молдавским лидерам.

Такие предложения, по словам Бэсеску, он адресовал и тогдашнему президенту Молдавии Владимиру Воронину, и затем — и.о. президента Михаю Гимпу и нынешнему молдавскому лидеру Николаю Тимофти. Свою инициативу Траян Бэсеску аргументировал тем, что «кроме воссоединения с Румынией, у Молдавии нет шансов стать членом Евросоюза».

Справка ИА REGNUM:

Согласно сегодняшней официальной позиции Румынии, разделяемой также бессарабскими сторонниками румыноунионизма, «Республика Молдова» — «второе румынское государство», молдаване — «румыны», молдавский язык — «румынский». В то же время сама постановка Бухарестом вопроса о молдавских и украинских «румынах» искусственна, поскольку, помимо того, что румынская идентичность исторически вторична по отношению к молдавской, формирование румын как нации происходило на части территории современной Румынии — в Валахии и Молдавии — во второй половине XIX века, когда Бессарабия уже была в составе Российской империи, а Буковина — в составе Австро-Венгрии. Однако факты оккупации этих территорий с 1918 по 1940 г. и с 1941 по 1944 г. до сих пор служат для Бухареста поводом объявлять молдавское население этих территорий «румынами» и претендовать на ту или иную степень своего влияния и присутствия в регионе.