Москва, 28 января, 2016, 16:02 — ИА Регнум. Популярные артисты выступили категорически против законопроекта о создании саморегулируемых организаций (СРО) в сфере организации зрелищно-развлекательных мероприятий в РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 28 января. В «круглом столе» в Госдуме принимают участие Алла Пугачева, Максим Галкин, Григорий Лепс, Александр Градский, Игорь Матвиенко и другие.

totalblog.ru Микрофон

Законопроектом, принятым в первом чтении, в частности, устанавливается, что компания, которая захочет организовать концерт, должна будет в обязательном порядке вступить в СРО. Однако если площадь зоны, где проводится мероприятие, составляет менее 400 квадратных метров, вступать в СРО не нужно.

«Что значит — принят закон в первом чтении? Это еще ничего не значит. Мы сегодня собрались, чтобы обсудить, поправить, отменить, изменить… Думаю, судьба этого закона будет зависеть от собравшихся здесь профессионалов», — сказал глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин («Единая Россия»).

Преступная безразличность

Артисты Алла Пугачева и Максим Галкин под аплодисменты собравшихся и крики «Браво» высказались против инициативы депутатов. «Нечем Думе заняться, как заниматься таким вопросом, таким законом!?» — возмущалась Пугачева. Любая попытка упорядочить еще с советских времен всегда приводила к бардаку, напомнила она. «По идее, надо было уже сразу отменить этот закон, если его обсуждали без согласования хотя бы с некоторыми из нас. Это преступная безразличность, мы такие «крепостные», такие «животные», что как сделают, так и будет», — негодовала Пугачева.

«Этот закон прописан для того, чтобы осталось два-три СРО, значит будет монополия и надо будет спрашивать у какого-то дяденьки, можно мне организовать концерт или нельзя», — заявил в свою очередь Галкин. Артист высказал опасения, что средства саморегулируемых организаций, которые предполагается формировать по законопроекту, пойдут на содержание самих СРО. Правильнее было бы не создавать такие СРО для того, чтобы вводить коллективную ответственность продюсеров за отмену концертов, а установить обязательное страхование зрителей, которое и защитит их от отмены концертов и не позволит мошенникам воспользоваться деньгами зрителей — за билеты деньги будут возвращены, считает он.

Против инициативы депутатов выступил и певец Григорий Лепс. «Не мешайте нам работать, занимайтесь своей деятельностью», — посоветовал он законодателям.

О чем спор

Законопроект о СРО в концертной деятельности внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председателем комитета по собственности Сергеем Гавриловым (КПРФ). Под действие норм закона, в случае его принятия, не подпадут театральные и цирковые постановки, проводимые в занимаемых театрами и цирками помещениях, зрелищно-развлекательные мероприятия, проводимые на площади не более 400 кв. м, а также бесплатные выступления физлиц.

Устанавливается ответственность организатора и заказчика мероприятия «за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, а также обязанность обеспечить возврат денежных средств за приобретенные зрителями билеты в случае отмены, замены или переноса зрелищно-развлекательного мероприятия». Оговаривается и возможность страхования предпринимательского риска.