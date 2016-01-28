Кито, 28 января, 2016, 15:36 — ИА Регнум. В Эквадоре 28 января вспоминают трагическую страницу в истории страны, которая носит название «Варварский костер» — убийство в 1912 году «отца эквадорского либерализма» Элоя Альфаро и его соратников, передает Andes.

Cancillería Ecuador Бюст Элоя Альфаро

Элой Альфаро (1842−1912) — дивизионный генерал, либеральный политический деятель Эквадора, в 1897—1901 гг. и 1906−1911 гг. — президент Эквадора. Под руководством Альфаро в стране прошли либеральные реформы: отделение церкви от государства, в стране были разрешены разводы, открыто большое количество государственных школ, построена сеть железных дорог, проведена реформа армии. Альфаро с соратниками был варварски убит сторонниками католического консерватизма.

Элой Альфаро вместе со своими соратниками был арестован 22 января 1912 в городе Гуаякиль, затем по железной дороге Гуякиль-Кито, построенной под руководством Альфаро, арестованных перевезли в столичную тюрьму «Гарсиа Морено», куда 28 января ворвалась толпа, «разогретая» определенными СМИ консервативного толка и католическим духовенством. Элой Альфаро и его соратники были убиты, толпа проволокла их по разным улицам столицы в центр Кито, где они были сожжены.

Президент Эквадора Рафаэль Корреа высоко оценивает вклад Элоя Альфаро в образование, здравоохранение и экономику Эквадора, и не раз подчеркивал, что «гражданская революция», возглавляемая Корреа, продолжает дело, начатое Альфаро.