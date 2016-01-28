Москва, 28 января, 2016, 15:24 — ИА Регнум.



Пораженная трахея больного гриппом

Смерти людей, которые погибли от гриппа с начала года, можно было предотвратить — об этом заявил в ходе пресс-конференции в ИА REGNUM заявил главный терапевт России, директор НИИ пульмонологии Александр Чучалин.

По словам специалиста, специфика гриппа состоит в том, что это «предельно динамичная болезнь». «Он опасен приблизительно с 3−5 дня заболевания», — пояснил Чучалин. По его словам, большая часть погибших поздно обратилась к врачу, заболевшие оставались дома и лечились «домашними методами», сбивая высокую температуру аспирином, чего делать ПРИ ДАННОМ ГРИППЕ ни в коем случае нельзя, так как в случае развития тяжелого осложнения действие аспирина усугубляет болезнь.

Как предотвратить тяжелое развитие болезни? К врачу незамедлительно следует обращаться, если есть следующие симптомы, отметил специалист:

1) ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА, ПЕРЕМЕЖАЮЩАЯСЯ С ОЗНОБОМ, В ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЕ ДВУХ ДНЕЙ;

2) ОДЫШКА, ОСОБЕННО В НОЧНЫЕ ЧАСЫ;

3) СУХОЙ КАШЕЛЬ, ОСОБЕННО ЕСЛИ ОН С КРОВЬЮ.

«Если уже начинается кровохарканье, то пошел геморрагический процесс, это очень опасно», — подчеркнул эксперт. Своевременная госпитализация может предотвратить развитие осложнений, предупреждают медики.

Большинство умерших в этом году «от гриппа», на самом деле погибли от тяжелого осложнения, которое имеет название «шоковое легкое», которое не имеет ничего общего с пневмонией, которую «диагностировали» у всех пациентов. Основной симптом начинающего осложнения по типу «шокового легкого» — появляющаяся одышка, которая возникает от недостатка кислорода в крови.

Чучалин отметил, что в российской системе здравоохранения мало специалистов-пульмонологов, способных распознать «шоковое легкое» — свидетельство того, что лёгочная болезнь как осложнение гриппа, зашла далеко. Диагноз «пневмония», который обычно ставится в таких случаях, не дает возможности назначить правильное лечение, и человек может быстро погибнуть. Он привел пример госпитализации в Москве пациента 41 года, который обратился к врачу на 7-й день течения болезни — спасти его не удалось.

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Сегодня, 28 января 2016 года, в пресс-центре ИА REGNUM состоялась встреча доктором медицинских наук, академиком РАН, директором Института пульмонологии Минздравсоцразвития РФ Александром Григорьевичем Чучалиным, посвященная новым методам профилактики тяжелого гриппа и диагностики осложнений, возникающих в процессе заболевания гриппом.