Москва, 28 января, 2016, 15:08 — ИА Регнум. Бывший начальник службы безопасности Бориса Березовского Сергей Соколов в программе «Специальный корреспондент» в эфире телеканала «Россия-1» 27 января заявил, что Березовского, с которым он переписывался «фактически до дня его смерти», убили потому, что он собирался определенные документы и информацию предоставить Владимиру Путину.

Иван Коржев. Блудный сын. 1998

По словам Соколова, у Березовского «была договоренность» о том, что он должен вернуться в Россию. «Он приводил огромный архив документов. Определенную часть архива своих документов, там и видео, и аудио было, и часть документов он передал мне», — сказал экс-начальник СБ.

В частности, убийство Литвиненко — это фрагмент большой операции, которая называется «Квейк». «Она разработана в 1986 году. И у меня есть документ, секретный документ, который принадлежит Центральному разведывательному управлению по разработке этой операции. О том, что готовится операция, спецоперация по дискредитации Владимира Путина и власти путем применения особо отравляющих веществ на территории Российской Федерации, я знал об этом заранее», — сказал Соколов.

Он подчеркнул, что оповестил соответствующие органы. Соколов добавил, что может «назвать пофамильно» всех американских и английских агентов, которые участвовали в операции по доставке полония с бывшей советской базы с острова Возрождения в Лондон.

«Первая группа, которая была туда, делалась, так называемая, закладка, готовились контейнеры для прибытия второй группы. Мы зафиксировали это всё, у нас есть видео-протоколы, опросы, номера машин, которые привозили, вот этот трафик, по которому шли, есть показания свидетелей и проводников», — сказал Соколов.

«Потом приехала вторая группа, в которой был по описанию (мы брали фотографии) три человека: один сотрудник ЦРУ, второй сотрудник МИ-6 и сам Александр Литвиненко. Мы проследили этот путь, и я могу совершенно точно утверждать, что вот этот контейнер находился у него и был вывезен оттуда», — добавил Соколов.

Напомним, в программе «Специальный корреспондент» гости студии обсуждали доклад сэра Роберта Оуэна, который, по мнению ведущего Евгения Попова, стал для западного антироссийского фронта некой сигнальной ракетой. Опубликовав его, запад зарядил оружие информационной войны — целый град обвинений обрушился на Россию и ее руководство из США и Европы.