Москва, 28 января, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Законопроект, ужесточающий ответственность за непредоставление статистики об абортах, внесли в Госдуму члены Совфеда во главе с Еленой Мизулиной, передает корреспондент ИА REGNUM 28 января. Максимальный штраф составит на должностных лиц от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, на юрлиц — от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Заседание Совета Федерации

Для исключения бесконтрольного применения лекарственных препаратов для медикаментозного прерывания беременности предусматривается введение запрета на их розничную продажу, а также уточнение условий их оптовой продажи. Предлагаются штрафы за продажу лекарств для прерывания беременности: на граждан — в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, на должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, на юридических лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

Кроме того, предлагается выделить в самостоятельный состав административные правонарушения, выражающиеся в непредставлении или несвоевременном представлении сведений о порядке оказания медицинской помощи женщинам при искусственном прерывании беременности. Максимальный штраф за такое нарушение составит — на должностных лиц от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, на юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Принятие закона, по мнению авторов, послужит снижению количества абортов.