Москва, 28 января, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил удивление реакцией министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера на комментарии о расследовании инцидента с русской девочкой Лизой. Об этом он заявил 28 января в Ашхабаде.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Я не могу согласиться с тем, что Франк-Вальтер Штайнмайер как-то жестко отреагировал на мои комментарии», — сказал Лавров.

Он напомнил, что, по словам немецкого министра, необходимо дождаться результатов расследования и не раздувать пропагандистскую кампанию в средствах массовой информации: «Мы ровно об этом и просим, чтобы результаты расследования как можно скорее появились».

Как ранее сообщалось, информация о зверском изнасиловании появилась 16 января. В Германии 13-летнюю школьницу затащили в машину и увезли в неизвестную ей квартиру, где более 30 часов ее насиловали пятеро парней арабской внешности. Представители Международного конвента призывают всех родителей, бабушек и дедушек российских немцев проявить бдительность и организовать сопровождение школьников к месту учебы и обратно.

Впоследствии глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова об изнасилованной в Германии девочке Лизе вмешательством во внутригерманскую проблему с беженцами.

Штайнмайер заявил, что слова Лаврова — это политическая пропаганда, направленная против Германии. По его мнению, «вмешиваться в и без того сложную внутригерманскую дискуссию о мигрантах и разжигать её» — это недопустимый для российского представителя шаг.

Штайнмайер заверил общественность, что дело с изнасилованием Лизы будет расследовано. Российской же стороне нужно будет «обратить внимание на результаты расследований», а не вникать в ситуацию с мигрантами в Германии.