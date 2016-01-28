Рим, 28 января, 2016, 13:09 — ИА Регнум. По случаю визита президента Ирана Хасана Рухани в Италию, а именно на Капитолийский холм, в коридорах Капитолийского музея в знак уважения к культуре Ирана обнаженные статуи были закрыты белыми панелями со всех четырех сторон. Также из уважения к культуре гостей во время официального приема не было подано даже вино. Однако, эта новость вызвала настоящую политическую и медийную бурю. И итальянская сторона, и иранская отрицают причастность к данной инициативе.

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Страсти вокруг закрытых статуй разгорелись настолько, что во время пресс-конференции итальянская журналистка спросила Рухани, просила ли его служба спрятать нагие шедевры итальянского искусства. Рухани ответил: «Это проблема журналистская, это интересно только журналистам, мне нечего добавить. Мы об этом не просили, но я знаю, что итальянцы очень гостеприимны и делают так, чтобы их гости чувствовали себя как дома, и за это я благодарю их».

Министр культуры Италии Дарио Франческини возмущен и сказал, что ему как минимум «непонятен» выбор закрыть статуи Капитолийского музея: «Я думаю, что были и другие способы, чтобы не затронуть чувствительность такого важного иностранного гостя», он отметил, что премьер-министр Италии Маттео Ренци тоже не был информирован об этом. Администрация Капитолийских музеев все же обвиняет правительство: «Вы должны спросить у правительства. Мера не была принята нами, была организована в Палаццо Киджи (место заседания итальянского правительства — прим. ИА REGNUM) не нами». Правительство Италии начало внутреннее расследование по этому делу. Иранская делегация тем временем уже прилетела в Париж, второй по счету город в европейском турне.