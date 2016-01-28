Москва, 28 января, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Московские дистрибьюторы уже пополнили оскудевший запас масок, однако пока не спешат отгружать товар аптекам. Причина кроется в несвоевременных платежах лекарственных магазинов, живущих на «товарные кредиты». Не исключено, что ставший дефицитным товар передадут лишь «добропорядочным аптекам», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аптека

Отметим, что маски исчезли из большинства аптек Москвы еще неделю назад — задолго до официального объявления эпидемии ОРВИ и гриппа и введения карантина. Как корреспонденту ИА REGNUM заявил провизор одной из аптек Басманного района, товар пока отсутствует на складах города.

В этой связи также стоит отметить, что наличие масок не зависит от размера аптеки: небольшое это заведение или часть крупной аптечной сети — товара нет нигде. Так, из десятка обследованных корреспондентом аптек ЦАО Москвы масок не оказалось ни в одной, даже в отделениях известных сетей.

27 января о проблеме наличия необходимых, по словам медицинских работников, средств профилактики заговорили и на уровне правительственных учреждений. По словам руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, маски в столицу завезут в ближайшее время.

В свою очередь исполнительный директор Аптечной гильдии Елена Неволина пояснила корреспонденту ИА REGNUM, что товар уже прибыл, однако дистрибьюторы не спешат поставлять его в аптеки.

«У дистрибьюторов маски уже есть. Но они не всем аптекам отгружают. Есть аптеки, которые не выдерживают платежи и которые несвоевременно погашают задолженности, — дистрибьюторы им не отгружают. Воздействовать на дистрибьюторов… Здесь механизма никакого нет. У нас дистрибьюторские компании практически все имеют частную форму собственности. Наращивать финансовые риски они не собираются. А у нас большое количество аптек вообще в стране, которые сегодня работают только на товарных кредитах. Дистрибьюторы их кредитуют и не получают взамен ничего. То есть они не оплачивают свои долги. Поэтому в период превышения порога заболеваемости это привело к тому, что в ряде аптек образовался дефицит ходовых товаров», — заявила она.

Неволина отметила, что подобные аптеки могут взять товар только на предоплату, но оборотных средств у них нет. «Что касается дефицита, то его сегодня нет. Но в ряде аптек этот дефицит наблюдается исключительно по причине финансовых проблем. Чтобы понятно было, то невидимая рука рынка все откорректировала. И сегодня в этих условиях получается, что центральная функция понятна, но дистрибьютор говорит: «У меня и так за этой аптекой долг в несколько миллионов, я ей не могу сейчас отгружать ходовой товар, который берут добропорядочные аптеки». Я понимаю, что в период гриппа это, конечно, очень цинично звучит. Но надо искать такую аптеку, где это все есть».