Орел, 28 января, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Тариф на проезд в муниципальном общественном транспорте в Орле может вырасти сразу на четыре рубля — с 12 до 16. Вопрос «О регулируемых тарифах на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Орла» внесен в повестку дня заседания Орловского горсовета, которое намечено на 3 февраля, сообщает ИА REGNUM.

Сергей Кузьмичев Creative Commons Троллейбус. Орел

В последний раз тариф на проезд в орловском транспорте повышался еще в декабре 2013 года: сейчас стоимость проезда составляет 12 рублей днем, 15 в вечернее и ночное время.

О необходимости повышать тариф заявляли не только частные перевозчики, но и представители МУП «Трамвайно-троллейбусное управление»: низкий тариф не только не позволяет обновлять подвижной состав, но и оплачивать текущие счета.

Еще в 2014 году в адрес губернатора Вадима Потомского было направлено письмо от коллектива МУПа, в котором тарифная политика власти в отношении электротранспорта была названа популистской. В 2015 году МУП несколько раз попадало под ограничения поставок электроэнергии — из-за долгов.

При этом, цитируют «Орловские новости» директора МУПа Александра Коровина, себестоимость проезда составляет 20 рублей, но выпадающую сумму бюджет Орла предприятию не компенсирует.