Москва, 28 января, 2016, 10:43 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на поддержку народных промыслов, Госдума рассмотрит 29 января в первом чтении. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 января, об этом заявил по итогам Совета Думы спикер нижней палаты парламента Сергей Нарышкин. Изменения дадут возможность региональным властям оказывать финансовую поддержку народным художественным промыслам из средств региональных бюджетов.

hrbvolgamanor.com Хохломская роспись

«Это поможет сохранить и развить известные художественные промыслы, такие как гжель, хохлома, палехская миниатюра, многие менее известные, в том числе художественные промыслы народов Севера», — отметил Нарышкин.

По его словам, вторая цель законопроекта — поддержать в том числе внутренний туризм.