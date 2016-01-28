Нанкин, Китай, 28 января, 2016, 08:53 — ИА Регнум.



xianguo.com Рамирес

27 января стало известно о переходе бразильского футболиста Рамиреса из лондонского Челси в китайский клуб Цзянсу Сайнти. Сумма трансфера составила 25 млн фунтов.

28-летний полузащитник стал самым дорогим игроком в истории Китая. В 2010 г. бразильский футболист перешел в Челси, тогда сумма трансфера составила 18 млн фунтов. Рамирес провел 242 матча в составе Челси, в ходе которых им были забиты 37 мячей. В 2009 г. Рамирес дебютировал в составе национальной сборной Бразилии, пишет «Сина синьвэнь».

ФК Цзянсу Сайнти является одним из лидеров китайской Суперлиги по футболу. Домашний стадион, вместимостью на 60 тыс. зрителей, расположен в Нанкине. В настоящее время пост главного тренера занимает Дан Петреску — всемирно известный румынский защитник.