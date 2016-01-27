Кишинёв, 27 января, 2016, 23:14 — ИА Регнум. Административный совет Национального агентства по регулированию в энергетике Молдавии (НАРЭ) принял решение о снижении тарифов на природный газ для потребителей на 10,9%. Как сообщили корреспондент ИА REGNUM в НАРЭ, новые тарифы вступят в силу с 1 февраля.

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В ведомстве сообщили, что снижение тарифов на природный газ обусловлено двумя основными факторами — сокращением закупочной цены на газ, импортируемый из России, и внесением поправок в Закон о природном газе и Методологию расчета и применения регулируемых тарифов на природный газ.

При установлении новых тарифов НАРЭ учло и предполагаемую закупочную цену на российский газ для Молдавии в 2016 году в размере $199,72 за тыс. кубометров, что на 60,57 доллара США меньше, чем в настоящий момент.

Премьер-министр Молдавии Павел Филип, являющийся выдвиженцем Демпартии Молдавии, также распорядился ввести трехмесячный мораторий на проверки предприятий налоговой, таможенной службой, а также экономической полицией. По словам Филипа, контролирующие органы «злоупотребляют полномочиями», наведываясь в некоторые фирмы по 4−5 раз в неделю. За три месяца, пока будет действовать запрет, Кабмин должен разработать новые правила проверок, которые бы не мешали нормальной работе предприятий.

ИА REGNUM напоминает что НАРЭ Молдавии в июле 2015 года повысило тарифы на газ примерно на 15%. В ноябре решение было пересмотрено: вместо 15-процентного повышения тарифа газ подорожал на 9,8%. Между тем поставщик газа АО «Молдова-газ» требовал повысить тариф на 51%, аргументируя это девальвацией национальной валюты и накопленной задолженностью перед «Газпромом».

«Молдова-газ» предупредило, что отказ властей от существенного повышения тарифов может привести к росту убытков компании, повышению ее задолженности перед «Газпромом» и как следствие — сокращению, а затем и прекращению поставок природного газа в Молдавию.

Напомним также, что 20 января парламент Молдавии вопреки проходящим в Кишиневе массовым протестам утвердил правительство выдвиженца Демпартии Павла Филипа. Ранее премьером намеревался стать первый вице-председатель Демпартии, олигарх Владимир Плахотнюк. Однако на фоне протестов он отказался от этого намерения. При этом местные СМИ связывают это с тем, что Плахотнюк намерен стать президентом после истечения в марте 2016 года президентского мандата Николая Тимофти. Согласно этой версии, в оставшиеся до выборов три месяца «демократическое» правительство должно предпринять ряд популярных среди электората шагов, чтобы «подготовить почву» для выдвижения Плахотнюка в президенты.