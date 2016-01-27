Москва, 27 января, 2016, 15:13 — ИА Регнум. В Москве 27 января состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата, памятному знаку «Город-герой Ленинград» и памятному знаку в честь городов, удостоенных почётного звания «Город воинской славы» в Александровском саду, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония возложения цветов в память о дне полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

«Отдавая дань памяти погибшим защитникам и жителям осажденного города, Комитет общественных связей города Москвы при участии московской общественной организации жителей блокадного Ленинграда и департамента культуры города Москвы проводит торжественные памятные мероприятия», — сообщала пресс-служба правительства Москвы.

В мероприятиях принимают участие руководители органов исполнительной власти столицы, представители ветеранских организаций города, активисты детских и молодежных общественных объединений, ветераны-фронтовики и москвичи, пережившие блокаду Ленинграда.

По данным комитета общественных связей города Москвы, в городе проживает более 3,5 тыс. жителей блокадного Ленинграда и участников обороны Ленинграда.

27 января — День Воинской славы России — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В условиях блокады город находился почти 900 дней.