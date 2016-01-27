Москва, 27 января, 2016, 09:53 — ИА Регнум. Депутаты фракции «Справедливая Россия» намерены требовать отставки главы Минобрнауки Дмитрия Ливанова. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 января, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов перед «правительственным часом» в Госдуме с участием Ливанова. «У нашей фракции, партии один главный вопрос к господину Ливанову: когда он уйдет в отставку. Потому что-то, что он сделал и продолжает делать с нашим образованием иными словами, как полный разгром не назовешь», — пояснил Миронов.

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«В этой связи наша фракция будет вносить с голоса проект постановления о признании работы министра Ливанова неудовлетворительной, об обращении к президенту РФ Владимиру Путину отправить в отставку господина Ливанова в связи с утратой доверия», — рассказал парламентарий.

Говоря о причинах, Миронов указал на последние итоги международной математической олимпиады в Тайланде, где впервые за многие десятилетия Россия даже не вошла в двадцатку. «Мы просто на позорном 21 месте. Это прямое следствие введения с 2008 года ЕГЭ», — возмущен он.

«Латают, как только могут, что только уже не сделали. Причем каждый год прямо перед началом экзаменационной поры меняет министр и министерство правила сдачи ЕГЭ. Мало им того, что выпускники должны это делать, вводят похожую практику на ЕГЭ и для девятиклассников, а сейчас и для четвертых классов. То есть дебилизация наших учащихся продолжается самым активным образом», — отметил депутат Госдумы.

Также Миронов сослался на опрос «Учительской газеты» — до 70% педагогов не хотят работать в школе: «чтобы выполнить майские указы президента о средней зарплате для учителей, учителя несут непосильную нагрузку, вместо положенных 18 часов в неделю, 24−28 часов».

Парламентарий возмущен происходящм с высшим образованием. «То что происходит с нашим высшим образованием — двухуровневая система так и не прижилась, российский работодатель так и не знает, кто такой бакалавр», — говорит депутат.

Он выступил с критикой проходящей в России оптимизации вузов, Миронов возмущен тем, что Московский геологоразведывательный университет объединяют с РУДН. «Где геология и где изучение языков? Вот подход министра», — подчеркнул парламентарий.

Миронов обратил внимание на то, что «из школы практически ушло воспитание», в частности, в школах нет завуча по внеклассной работе. «Это в условиях, когда мы видим, что наших детей активно вербует ИГИЛ, а министерство ничего не делает», — возмущен Миронов.

«Вердикт наш очень простой: министр Ливанов профнепригоден и должен уйти в отставку», — делает вывод лидер партии.