Москва, 27 января, 2016, 07:54 — ИА Регнум. Депутат Госдумы РФ Вадим Соловьев (КПРФ) не исключает, что именно США виноваты в распространении эпидемии гриппа в регионах России.

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«Американцы длительное время вели и продолжают вести активную бактериологическую войну с Кубой, когда они чуму напускали всё время на Кубу со своей базы, я не исключаю, что их технологии разработаны очень серьёзно, — цитирует Соловьева РСН. — Волна пошла с Украины. Я не исключаю, что именно американцы тут подсуетились в этой ситуации, начинают такую войну против нашей страны».

По его словам, депутаты направят соответствующие запросы в ряд государственных органов.

«Мы направим запрос и в Минздрав, и в Генпрокуратуру, и, возможно, в ФСБ, чтобы они по своим каналам серьёзно поработали, потому что это выходит за все допустимые нормы», — отметил Соловьёв.

18 января министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что свиной грипп в Россию был занесен с территории Украины.

«Есть такая проблема — сейчас уже острая эпидемия на Украине, и занос свиного гриппа с украинской территории на определённые смежные территории нашей страны, — сказала министр. — Ростовская область уже звучала. Есть уже первые смерти от свиного гриппа. Наша задача — остановить эту ситуацию».