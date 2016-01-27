Хабаровск, 27 января, 2016, 06:33 — ИА Регнум. В суде Хабаровска оглашен приговор 4 участникам группы, которая вывела из активов регионального объединения организаций профсоюзов (ХКООП) 17 объектов недвижимости на общую сумму более 150 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городском суде.

domashniy.ru/ Молоток

В Хабаровске суд вынес приговор четверым обвиняемым по резонансному уголовному делу об отчуждении недвижимого имущества Хабаровской краевой организации профсоюзов. Процесс длился с мая 2014 года. На скамье подсудимых оказались теперь уже бывший председатель ХКООП Виктор Корякин, руководитель ОАО «Санаторий «Дружба» Александр Деревяга, директор ОАО «Хабаровсккурорт» Екатерина Волчатникова и директор ОАО «Санаторий «Кульдур» Галина Колесникова.

«Все четверо признаны виновными, им назначено наказание: Корякину и Деревяге — 8 лет лишения свободы условно, Волчатниковой — 4,5 года лишения свободы условно, Колесниковой, которая не признала своей вины, назначено наказание в виде лишения свободы на 4,5 года. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован», — пояснили в городском суде.

В ходе следствия было установлено, что преступная группа в составе фигурантов уголовного дела в результате продуманных мошеннических действий с 2007 по 2010 год продавала имущество профсоюзов по заниженным ценам. Покупатель — ООО «Хабаровсккурорт-ДВ». Этому обществу продали наиболее ликвидные объекты недвижимости, которые в свое время были «выведены» в ОАО «Хабаровсккурорт». Аналогичные схемы вывода активов применялись и в отношении других объектов недвижимости, главным акционером которых был ХКООП. Общая сумма ущерба от незаконных действий составила более 150 млн рублей.

Согласно данным уголовного дела, старинный особняк в центре Хабаровска площадью более 580 кв. м был продан всего за 491,6 тыс. рублей при рыночной стоимости свыше 52 миллионов. А семь корпусов санатория «Кульдур» были проданы по 10 тыс. руб. за каждое здание, хотя их рыночная цена в десятки раз больше.