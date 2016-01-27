Вашингтон, 27 января, 2016, 06:13 — ИА Регнум. Первые случаи заражения лихорадкой Зика зарегистрированы на территории США. Об этом сообщает агентство Reuters cо ссылкой на представителей департамента здравоохранения.

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Вирус выявлен медиками у одного из жителей штата Вирджиния, недавно выезжавшего за пределы страны. Ещё один случай подтверждён в штате Арканзас — заражён вирусом оказался житель штата, также недавно вернувшийся из путешествия.

Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь обезьян, иногда передающаяся человеку через комаров. Вирус наиболее опасен для женщин в период беременности, так как может вызвать у ребёнка микроцефалию — уменьшение размера черепа и соответственно головного мозга, сопровождающееся умственной отсталостью, нарушением слуха и зрения.

Как передавало ИА REGNUM, в середине декабря Всемирная организация здравоохранения объявила о распространения вируса Зика на ряд стран латиноамериканского континента и рекомендовала странам «подготовить сеть учреждений здравоохранения всех уровней» к возможному ухудшению ситуации.

Согласно последним данным, наличие вируса Зика подтверждено уже в 21 стране, в том числе в Бразилии, Венесуэле, Гаити, Гватемале, Гондурасе, Колумбии, Мартинике, Мексике, Панаме, Парагвае, Пуэрто-Рико, Сальвадоре, Суринаме, Французской Гвиане.

Самую крупную эпидемию лихорадки Зика переживает Бразилия. В отчете, распространенном 12 января министерством здравоохранения страны, сообщалось, что в период с 22 октября 2015 года по 9 января 2016 года зарегистрировано более 3,5 тысячи подозрительных случаев микроцефалии новорожденных, которые связывают с вирусом Зика.