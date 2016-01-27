Хабаровск, 27 января, 2016, 03:59 — ИА Регнум. В развитие двух ТОСЭР в Хабаровском крае в ближайшие годы планируется вложить более 2 млрд рублей. При этом предприятия региона в общей сложности за 2014−2015 годы получили господдержку от Министерства промышленности и торговли более 3 млрд рублей, отметил в ходе визита в регион заместитель главы ведомства Дмитрий Овсянников. Получателями федеральных средств были организации авиационной, фармацевтической и других отраслей, лесопромышленного комплекса передает корреспондент ИА REGNUM.

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Заместитель главы Минпромторга России Дмитрий Овсянников побывал с двухдневной рабочей поездкой в Хабаровском крае по вопросам выполнения поручений президента Владимира Путина и главы правительства Дмитрия Медведева.

Дмитрий Овсянников посетил цеха Комсомольского-на-Амуре авиастроительного завода и филиала компании «Гражданские самолеты Сухого», Амурского судостроительного завода, предприятия «Амурметалл», познакомился с разработками резидентов технопарка при государственном техническом университете.

На производственных площадках территорий опережающего социально-экономического развития «Комсомольск» и «Хабаровск» были рассмотрены актуальные вопросы развития производств и кооперации предприятий различных отраслей. Из средств федерального бюджета в развитие данных ТОСЭР в ближайшие годы планируется вложить 900 млн и 1,2 млрд рублей соответственно.

Совместно с краевыми властями и руководством предприятий состоялось обсуждение долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре, который должен быть представлен в правительство России до 20 февраля 2016 года.

Итоги рабочей поездки были подведены в ходе встречи Дмитрия Овсянникова с губернатором Хабаровского края Вячеславом Шпортом. Участники обсудили перспективы развития сотрудничества Минпромторга и региона в рамках заключенного в 2015 году соглашения о взаимодействии. Приоритетами в этой работе являются обеспечение загрузки промышленных предприятий, содействие в привлечении инвесторов.

«В числе точек роста промышленности края мы рассматриваем реализацию проектов глубокой переработки древесины, локализации выпуска комплектующих для авиационных и судостроительных предприятий в рамках ТОСЭР «Комсомольск», развития производств индустриального парка «Авангард», — сообщил Дмитрий Овсянников. Он также добавил, что общий объем государственной поддержки, оказанной его ведомством промышленным предприятиям Хабаровского края в 2014—2015 годах, превысил 3 млрд рублей, получателями федеральных средств стали организации авиационной, фармацевтической и других отраслей, лесопромышленного комплекса.