Минск, 26 января, 2016, 23:23 — ИА Регнум. Постановлением правительства Белоруссии №51 от 25 января утверждён «Республиканский план мероприятий по проведению в 2016 году Года культуры», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В опубликованном документе — 121 пункт, содержащий перечень мероприятий, сроки исполнения и указание ответственных исполнителей. Большая часть мероприятий и ответственность за исполнение плана в целом лежит на Минкультуры, а источниками финансирования являются республиканский и местные бюджеты.

Особое внимание в плане уделено политике «белорусизации», которую руководство постсоветской республики проводит на протяжении многих лет. Так, например, в разделе «Политическая культура. Воспитание патриотического самосознания граждан» значится «Организация и проведение праздника «День вышиванки» в городе Минске». Мероприятие (пункт 17 плана) намечено на июль, а ответственными исполнителями указаны Минкультуры, Мингорисполком и созданный властями в поддержку Александра Лукашенко «Белорусский республиканский союз молодёжи» (формально являющийся «общественным объединением», но имеющий особую строку в республиканском бюджете).

Далее (пункт 18) в этом же разделе значится «Создание и приобретение произведений монументального и монументально-декоративного искусства, посвящённых знаковым событиям и знаменитым деятелям истории и культуры Белоруссии». Реализовать задумку планируется в течение года, а ответственными исполнителями значатся Минкультуры, облисполкомы, Мингорисполком и ОО «Белорусский союз художников».

Напомним, что власти постсоветской республики в рамках политики «белорусизации» пытаются создать новую идентичность белорусов. Реализуя данный курс, в «белорусы» и «знаменитые земляки» записываются представители культур других народов — например, польский террорист Викентий Калиновский, польский композитор Михаил Клеофас Огинский, польский поэт Адам Мицкевич и многие другие. Чиновники от культуры давно вынашивают план установления памятника «1000-летие белорусской государственности (личности в истории Белоруссии)». Обычной практикой стала растрата денег белорусских налогоплательщиков, несмотря на их протесты, на установку памятников литовским князьям и другим деятелям. Как правило, такие решения принимались без общественного обсуждения, деятельность чиновников носила бесконтрольный характер, и к проверке обоснованности бюджетных расходов общественность также не привлекалась.

Также заявлены намерения усовершенствовать нормативно-правовую базу подготовкой актов, в частности — проекта госпрограммы «Культура Белоруссии» на 2016−2020 годы. В план вошли мероприятия по повышению финансовой грамотности населения и разъяснительной работы о необходимости экономить топливные ресурсы. Предусмотрены мероприятия типа «Вторые Белорусские Рождественские чтения», фестиваль «Берегиня» и «Купалье» («Александрия собирает друзей»).

За счёт налогоплательщиков чиновниками будут приобретены произведения членов «Белорусского союза художников» и «Белорусского союза дизайнеров», а также непонятно каких и по какой цене «музыкальных произведений белорусских композиторов и поэтов». Общественной экспертизы столь важных приобретений в плане не просматривается, равно как и условий для коррупции.

Отдельно обозначена в плане «разработка логотипа Года культуры». С логотипами у чиновников постсоветской республики всегда было непросто, наглядным примером чего является скандальная история с разработкой новой символики Минска.

Судя по многочисленным мероприятиям откровенно пропагандистского характера, «Год культуры» в Белоруссии выльется белорусским налогоплательщикам в огромные деньги помимо прямых расходов на различные» «акции» и «проекты». Ведь время чиновников, затраты на их служебный транспорт и многое другое — это тоже расходы, которые можно было бы направить на матпомощь бедствующим воспитательницам детсадов или рабочим «Гомсельмаша».

БРСМ не на общественных началах проведёт «Школу блогеров», получит «поддержку» на «разработку новых, поддержку старых и модернизацию существующих молодёжных интернет-приложений». Далеко не бедствующий орган Администрации президента газета «Советская Белоруссия» в рамках республиканского плана займётся «самопиаром».

Деньги белорусских налогоплательщиков будут потрачены также на реставрацию костёла в городе Несвиже, где находится родовое гнездо польских магнатов Радзивиллов (также записанных в «белорусы»), на реставрацию, отстройку и обстановку которого были потрачены миллиарды бюджетных средств. Неплохо заработать смогут близкие к чиновникам предприниматели на реализации пункта 46 плана: «Издание рекламно-информационных материалов о культурно-познавательном туризме и основных знаменитостях Республики Беларусь, в том числе на иностранных языках».

Раздел «Расширение использования белорусского языка» содержит десяток мероприятий, явно дискриминирующих русскоязычное большинство Белоруссии. В частности, чиновники запланировали «проведение республиканской акции «Белоруссия, я люблю тебя», приуроченной к Дню всех влюблённых, и Международного дня родного языка». Среди ответственных отсутствует БРСМ, ранее раздававший на «католический» праздник учащимся презервативы и буклеты с рекламой женских контрацептивов. «Белорусизаторы» под «родным языком» понимают отнюдь не русский язык, имеющий равный статус с белорусским, что закреплено Конституцией, но нисколько не препятствует многолетней практике уничтожения русскоязычной топонимики и другим мероприятиям в рамках дерусификации.

Пунктом 60 плана предусмотрено «повышение объёмов вещания на белорусском языке в информационных и аналитических программах в сюжетах про события в культурной жизни страны, программах культурологической тематики». Исполнителями заявлены госСМИ, в том числе Белтелерадиокомпания, которую возглавляет не самый одарённый актёр, но «литвин» по убеждениям, сторонник легализации порнографии и лёгких наркотиков Геннадий Давыдько.

«Республиканский план» не содержит ни одного пункта, где говорилось бы о русском языке, русской литературе или хотя бы о русскоязычной культуре русскоязычного большинства Белоруссии, считающего русский язык своим родным. Таким образом, подписавший данный план председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков вполне ясно дал понять, чего на самом деле стоит заявление Александра Лукашенко о том, что «русский язык — это наш язык».

Отдельно прописаны госрасходы на мероприятия, посвящённые ещё не наступившему 100-летию созданного в 1920 году Казимиром Малевичем (также записанным в «белорусы») общественного объединения «Уновис» («Учредители нового искусства»). Уделено внимание «Евровидению», от участия в котором благоразумно отказались некоторые страны, а белорусы подписались под петицией с просьбой прекратить тратить их деньги на это.

Отдельно прописано в плане «проведение мастер-классов «Союзное государство — молодым талантам XXI века», несмотря на то, что бюрократия СГ демонстративно отказывает молодым учёным, литераторам и многим другим достойным представителям молодёжи в материальной поддержке. Ничего удивительного: бюрократия предпочитает тратить средства на «представительские расходы», а не на реальные дела, в конце года не зная, куда деть остатки неизрасходованных средств бюджета Союзного государства Белоруссии и России. Даже выставка в испанском Доме-музее Эль-Греко есть в плане. Многое есть в данном документе, но нет ничего, что было бы обращено конкретно к русскоязычному большинству Белоруссии, пока что сохраняющему связи с другими частями Русского мира.