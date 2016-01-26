Душанбе, 26 января, 2016, 17:34 — ИА Регнум. Пожизненное президентство Эмомали Рахмона, «культ личности» и борьба с радикальным исламизмом — эти темы обсуждались на прошедшей неделе в публикациях местных и зарубежных СМИ о Таджикистане.

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Пожизненное президентство

В конце рабочей недели все таджикские СМИ сообщили о том, что парламент республики принял проект поправок в Конституцию страны. Согласно новым нормам, значительно увеличиваются возможности семьи действующего президента Эмомали Рахмона для участия в политической жизни страны. Напомним, последний срок президентства Рахмона истекает в 2020 году.

Если Конституционный суд Таджикистана одобрит предложенные поправки, «Лидер нации», как недавно законодательно окрестили Рахмона, получит возможность становиться кандидатом в президенты неограниченное количество раз.

Таким образом, парламент Таджикистана позволил «Основателю мира и национального единства, Лидеру нации, Президенту Таджикистана, уважаемому Эмомали Рахмону», как его уже называют государственные СМИ, стать де-факто пожизненным президентом.

Региональный информационный ресурс «ЦентрАзия» критически оценил нововведения. По мнению автора публикации, «принятие закона вызвало серьезное возмущение граждан, которые справедливо считают, что даже в Средние века властители не назвали себя лидерами нации. Граждане видят, что президент говорит о единстве нации, а сам занят укреплением личной власти и обогащением семьи».

На случай, если здоровье нынешнего президента республики ухудшится, инициаторы нововведений придумали запасной вариант. Согласно тем же поправкам, снижен возрастной ценз для кандидата в президенты республики с 35 до 30 лет. Практически все СМИ, освещающие тему, тут же напомнили о том, что эта поправка даст возможность сыну президента — Рустаму Эмомали, которого прочат в наследники «престола», баллотироваться на пост президента, в 2020-м году ему будет 33 года.

За последнее время были законодательно закреплены и некоторые другие привилегии главы Таджикистана. Так, согласно закону «Об Основателе мира и национального единства — Лидере нации», принятому парламентом в конце прошлого года, даже в случае ухода с поста, «исполнение всех рекомендаций Лидера нации обязательно для всех государственных структур, а важные политические внутренние и зарубежные проблемы будут решаться по согласованию с ним. За все действия, совершенные за годы правления страной, Лидеру нации гарантируется неприкосновенность», — пишет газета «Азия-Ньюс».

Политолог Андрей Грозин в интервью корреспонденту ИА REGNUM поделился мнением о том, что таджикский лидер пытается выстроить систему, аналогичную узбекской или туркменской. Однако, по мнению эксперта, это маловероятно по той причине, что в Таджикистане нет ни должного авторитета руководства, ни высокого уровня жизни населения.

«Таджикский межклановый мир хрупок. Местные кланы находятся под жестким прессом «Семьи», но практически все они ждут лишь момента для того, чтобы сполна расквитаться со всей этой «семейной формой правления». Отсюда и все последние шаги власти — от «закатывания в асфальт» не только потенциально опасной Партии исламского возрождения, но и даже совершенно ручных коммунистов, шаги по внесению изменений в Конституцию, позволяющие «Основоположнику мира и согласия» править в республике пожизненно, а Рахмону-младшему, на всякий случай, иметь возможность поучаствовать в будущих президентских выборах в 2020 году», — говорит Андрей Грозин.

Лидер женщин-мусульманок

Оживленное обсуждение в СМИ вызвала еще одна инициатива — в республике предложили признать жену Эмомали Рахмона Азизамо Саадуллоеву лидером женщин-мусульманок.

Сайт государственного информационного агенства «Ховар» опубликовал соответствующую статью эксперта по вопросам религии Абдулло Мухаккика. Аргументируя свою инициативу, автор пишет: «В истории не было такого случая, когда женщина из Таджикистана вошла в священный храм мусульман, хотя и десятки женщин из Таджикистана совершали паломничество в Мекку. Апаи Азизамо является ярким примером верующих женщин. Она, как и мать всех правоверных Аиша, стремилась к паломничеству Каабы».

Также Абдулло Мухаккик не забыл лестно отозваться и о главе государства — «велика заслуга Эмомали Рахмона в том, что в годы независимости ушла в небытие идеология атеизма». «Таджикистан стал суверенной, светской и демократической страной, где мусульманам широко распахнули двери новые мечети и медресе. Для изучения исламских наук не осталось никаких преград. Гражданам Таджикистана стало доступно паломничество к святыням Ислама. Наряду с ними и президент Таджикистана Эмомали Рахмон совершил паломничество в Мекку».

«Нет сомнения, что и на этот раз предложение будет воспринято серьезно, и очень скоро парламент Таджикистана сможет представить проект нового закона о «лидере женщин», — пишет таджикская редакция радио «Свобода».

Издание приводит мнения экспертов, которые считают, что данное предложение есть не что иное, как обыкновенная лесть, подхалимство и «еще один образец культа личности». «Эта болезнь годами присутствовала среди чиновников различного уровня. Позже ею заразились деятели культуры, близкие к правительству», — приводит издание слова таджикского журналиста Абдуазими Абдуваххоба.

Кроме того, отмечается, что ранее супруга президента старалась держаться вдали от общественных взглядов и не принимала активного участия в политической жизни страны. Более того, до недавнего времени мать девятерых детей президента даже не сопровождала супруга в официальных поездках.

Израильский ресурс «9tv.co.i» процитировал мнение эксперта Аркадия Дубнова. Специалист по Центральной Азии едко отмечает, что Таджикистан, с подобными инициативами «снова рвется в Книгу рекордов Гиннесса…» поскольку при реализации предложения «станет первым государством на планете, где официально появится «лидер женщин-мусульманок». «К сожалению, ничего не говорится, кого должны считать своим лидером женщины Таджикистана, не исповедующие ислам. Я знаю нескольких таких лично, они все замечательные, но, похоже, остались без лидера. Да просто осиротели», — иронизирует Дубнов.

Борьба с «неправильным исламом»

Пока руководство Таджикистана пытается обеспечить наследование «трона», силовые органы республики продолжают, принудительно сбривая бороды, бороться с «неправильной религиозностью» граждан.

Как сообщил таджикский филиал Радио «Свобода», начальник УВД Хатлонской области Таджикистана Бахром Шарифзода отчитался на пресс-конференции о результатах кампании по принудительному сбриванию бород.

По его словам, за прошедший год «были приведены в порядок бороды 12 818 граждан, которые имели слишком длинные и беспорядочные бороды», а также убедили 1773 женщин и девушек отказаться от ношения религиозной одежды. Представитель УВД отметил, что необходимо вести борьбу с «чуждой» для таджиков одеждой и преклонением перед «чуждым», так как они представляют угрозу национальной безопасности.

BBC, рассказывая о действиях таджикских властей, процитировало рассказ одного из местных жителей Джовди Акрамова. По данным радиостанции, милицейский «наряд, подъехавший на машине, задержал Акрамова вместе с его семилетним сыном возле его собственного дома и доставил в райотдел милиции». «Там в грубой форме меня стали отчитывать за ношение бороды, называя салафитом, радикалом, врагом народа. Не скупились и на откровенный мат, оскорбляли религию и тех, кто ходит в мечеть. А потом двое держали за руки, а один сбрил мне половину бороды Самое страшное для меня в этой истории — полная беззаконность милиционеров, наслаждающихся возможностью издеваться над людьми», — цитирует Акрамова BBC.

Угроза вторжения из Афганистана

«Весной, когда на перевалах начнет таять снег, вероятность вторжения [исламских радикалов в Таджикистан ] существенно возрастет» — такое утверждение содержится в опубликованном сайтом StanRadar.com докладе Евразийского Аналитического Клуба.

Авторы текста утверждают, что «эти операции санкционированы командованием Талибана и афганского ДАИШ». Предполагается, что «при попытке вторжения боевики не смогут оперировать силами более 1−2 тысяч человек, преимущественно пехотой, вооруженной стрелковым оружием, и частично моторизованной (мотоциклы, гражданский автотранспорт). Мобильность прочих сил боевиков ограничена крупными военными группировками в Балхе и центральных провинциях Афганистана, которые не позволят экстремистам создать более или менее спокойный «глубокий тыл».

На фоне нарастающих угроз из сопредельного Афганистана парламент Таджикистана одобрил поправки в закон о структуре пограничных войск, согласно которым для укрепления таджикско-афганской государственной границы будет создано подразделение специальной разведки.

Выступая перед депутатами, командующий таджикскими погранвойсками Раджабали Рахмонали заявил, что пограничники и силовики Таджикистана готовы к любому повороту событий на границе с Афганистаном. «Наши союзники по ОДКБ также готовы к этому», — приводит его слова информационное агентство «Азия-Плюс».

За два дня до этого за укрепление сотрудничества с Россией как «традиционным партнером» для «борьбы с современными угрозами» выступал президент Эмомали Рахмон в ходе своего послания парламенту страны.

«В этом направлении мы продолжим свое многостороннее сотрудничество с традиционными партнерами, в частности, с Россией. Мы укрепим сотрудничество двух стран в плане борьбы с современными угрозами», — цитирует президента «Азия-Плюс».

По мнению экспертов ICG (Международной кризисной группы), Таджикистан обладает большим конфликтным потенциалом и «поддержка Таджикистана Россией является основным компонентом в обеспечении региональной безопасности, тогда как Европейский союз и США имеют «только скромные возможности влияния на правительство Таджикистана».