Санкт-Петербург, 23 декабря, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Инспектора отдела охраны общественного порядка Санкт-Петербургского линейного управления (ЛУ) МВД России на транспорте, которого задержали вместе с еще двумя полицейскими из районных отделов по подозрению в похищении и вымогательстве взятки, отстранили от работы, а по итогам служебной проверки уволят со службы. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

geralt Увольнение

Ранее ИА REGNUM сообщало, что оперативники управления собственной безопасности (УСБ) ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти задержали троих полицейских — инспектора ОР ППСП УМВД России по Василеостровскому району, оперуполномоченного ОУР УМВД России по Адмиралтейскому району, инспектора ООП линейного управления на транспорте МВД России по Петербургу и Ленобласти, а также 29-летнего мужчину.

Поводом для задержания послужило обращение родственника молодого петербуржца. Горожанин рассказал, что 23 октября его вместе со знакомого задержали в Василеостровском районе города во время поиска «закладок» наркотиков. Молодых людей посадили в машину и катали по городу, вынуждая заплатить 300 тыс. рублей за непривлечение их к уголовной ответственности. После того как юноши заплатили необходимую сумму, их отпустили.

«Сотрудниками отдела собственной безопасности УТ МВД России по СЗФО выявлен факт противоправного деяния. Оперативниками собственной безопасности предварительно установлено, что инспектор отдела охраны общественного порядка СПб ЛУ МВД России на транспорте получил от двух граждан денежное вознаграждение за непривлечение их к уголовной ответственности», — уточнили в ведомстве.

По данному факту руководством УТ МВД России по СЗФО назначено проведение служебной проверки, по результатам которой он будет уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

«В настоящее время инспектор отстранен от исполнения обязанностей. При подтверждении вины, он понесет наказание в соответствии с законодательством», — подытожили в транспортной полиции.