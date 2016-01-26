Москва, 26 января, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Российское руководство не нарушало Будапештского меморандума, поскольку ядерное оружие не было применено против Украины. Об этом 26 января в ходе большой пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы соблюли Будапештский меморандум — никто не применял ядерное оружие против Украины. Напротив, звучало обратное — украинский политик Юлия Тимошенко желала уничтожить «ватников на Донбассе» ядерным ударом», — сказал Лавров.

Он признал, что долгое время у российского внешнеполитического ведомства «не доходили руки» установить устойчивые каналы связи с соотечественниками за рубежом: «Русский мир — объективная реальность, так же, как и существование украинского мира в Канаде. До недавнего времени у нас руки не доходили, чтобы установить устойчивые каналы связи и помочь в том, чтобы люди чувствовали себя людьми не второго сорта в странах, в которых они живут. Это касается и русских, которые живут на Украине».

Лавров отметил, что русские, проживающие на Украине, надеялись на президентов, которые обещали сделать русский вторым государственным: «Максимум, что сделал Виктор Янукович, — это присоединение к конвенции о правах меньшинств, что предусматривало права на язык в местах, где меньшинства компактно проживают».

Напомним, Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года — после проведённого на полуострове референдума о статусе региона. Более 90% крымчан поддержали воссоединение с РФ. Спустя несколько дней после проведения референдума президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.