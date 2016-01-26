Москва, 26 января, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Поставки вооружения курдам из России направляются, но проходят исключительно через официальный Багдад. Об этом 26 января в ходе большой пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

theneosr.egloos.com Курдские солдаты

«Мы рассматриваем курдов как очень важный народ, который исторически проживает на территории многих государств региона, включая Ирак, Сирию, Иран, Турцию. Сейчас курды — эффективный отряд в борьбе с ИГ. Мы поддерживаем борьбу и сирийского, и иракского правительств против терроризма. Начали делать это задолго до формирования коалиции во главе с США», — сказал Лавров.

По его словам, с самого начала в Москве учитывали это в рамках поставок вооружения в Сирию и Ирак: «Мы осознавали, что в Ираке с ИГ борется и армия, и курдское ополчение, и мы учитывали этот факт в поставках вооружения, но курдам поставки шли через Багдад. Мы знаем о ряде теорий в пользу раздробления Ирака, Сирии, Афганистана, и знаем, кто продвигает эти идеи — это в том числе и соседние страны».

Лавров признал, что «это очень опасно»: «Мы будем этому противостоять. Наша помощь курдам идёт через центральное правительство. Вместе с тем, ряд стран помогает курдам напрямую. Это делается в отсутствие претензий со стороны Багдада. Например, помощь прямыми поставками оказывает Германия».

Глава российского ведомства рассказал, что Партия демократического союза — это союзник США, и США напрямую вооружают эту организацию: «Эту партию пытаются не пустить на межсирийские переговоры, и я думаю, что в данной ситуации это наша общая проблема — это не то что несправедливо, а вредно. И это проблема США, потому что они считают эту партию своим союзником».

Напомним, этнические курды борются на Ближнем Востоке против террористов из «Исламского государства». Параллельно курды выступают за смену режима Башара Асада в Сирии.