Москва, 26 января, 2016, 11:58 — ИА Регнум. Официальная Москва надеется на то, что миграционные проблемы в Европе не будут «заметаться под ковёр». Об этом 26 января в ходе большой пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы желаем Германии успехов и в том, чтобы справиться с миграционными проблемами — надеюсь, эти проблемы не будут заметаться под ковёр, и что не будет случая, как с нашей девочкой Лизой, когда информация о том, что она пропала, долго скрывалась. Ясно, что девочка не добровольно исчезала на 30 часов», — сказал Лавров.

По его словам, в этом вопросе должна восторжествовать правда и справедливость: «Проблемы нужно честно признавать и предлагать понятные и открытые пути развития».

Напомним, миграционный кризис захлестнул Европу в 2015 году. Массовый поток мигрантов из Ближнего Востока хлынул в Европу из стран, охваченных войной и нестабильностью — в частности, из Ирака, Сирии, Ливии и других государств.