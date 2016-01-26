Хабаровск, 26 января, 2016, 10:18 — ИА Регнум.

Операция по спасению рыбаков в бухте Мучка Ванинского района Хабаровского края завершилась успешно, передает корреспондент ИА REGNUM. По сообщению дальневосточных спасателей, эвакуировано 40 рыбаков, унесенных на льдине.

1ul.ru Льдина. МЧС

«В 6 часов 21 минуту по московскому времени поступило сообщение о том, что в бухте Мучка Ванинского района Хабаровского края произошел отрыв льдины, на которой, по предварительным данным, находится 55 человек и 28 автомобилей. Незамедлительно на место происшествия выдвинулись спасатели краевого поисково-спасательного отряда. Для спасения людей были задействованы два судна на воздушной подушке «Хивус-10», которые являются уникальными средствами передвижения, позволяющими двигаться с большой скоростью на твердой поверхности и над водой. Каждое из них позволяет эвакуировать одновременно до 10 человек. С их помощью уже удалось доставить на берег 40 человек. По предварительным данным, людей на льдине больше нет. Но коллеги обследуют ледовое поле», — рассказали в ведомстве.

Для транспортировки льдины к берегу из поселка Ванино прибыло 3 буксира. Всего в операции участвовало 86 человек и 15 единиц техники, включая плавательные средства.