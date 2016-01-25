Донецк, 25 января, 2016, 21:56 — ИА Регнум. Только за прошедшую неделю на сторону ДНР добровольно перешло шестеро украинских военнослужащих, двое из них с оружием. Об этом сегодня, 25 января, заявил замкомандующего корпусом министерства обороны ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент ИА REGNUM.

U.S. Army Europe Images Солдат ВСУ

Подробности относительно перебежчиков представитель оборонного ведомства уточнять не стал.

Кроме того, по словам Басурина, в последнее время участились случаи, когда не подчиняющиеся украинскому командованию «добровольцы» прибывают в подразделения ВСУ для выявления лиц, сочувствующих ДНР и ЛНР.

«При этом нередко подобные визиты заканчиваются расправами с применением оружия. Последний такой случай произошел 16 января 2016 года на позициях одного из подразделений 56-й бригады ВСУ в районе Талаковки», — сказал Басурин.

Он пояснил, что украинскому добровольцу «не понравилось недостаточно патриотичное, по его мнению, поведение несшего там службу сержанта».

«За это они прострелили ему коленные суставы на обеих ногах. Виновные, конечно же, впоследствии не были установлены, а сержанта отправили лечиться в военный госпиталь. Массовый характер подобных случаев вынудил командование украинской оперативно-тактической группировки «Донецк» с 18 января ввести запрет на допуск добровольцев на территорию базовых лагерей подразделений ВСУ», — добавил Басурин.

Замкомандующего корпусом проинформировал, что ВСУ ведут ротацию своих войск и перегруппировку сил для подготовки к наступательным действиям на мариупольском направлении.

«За неделю разведка ДНР выявила места расположения военной техники и личного состава ВСУ на следующих направлениях: на горловском — девяти автомобилей «Дозор-Б», до 120 человек личного состава националистических батальонов и 20 танков в районе населенных пунктов Новгородское, Тарасовка, Зайцево; на донецком направлении — 14 САУ, двух РСЗО «Град», 21 танка, восьми БМП, двух единиц инженерной техники, предназначенной для разминирования, и 15 автомобилей с личным составом и боеприпасами в районе населенных пунктов Марьинка, Новотроицкое, Максимовка, Максимильяновка, Георгиевка, Новомихайловка, Красногоровка; на мариупольском направлении — 18 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б», двух 152-мм САУ «Акация», четырех РСЗО «Град», трех САО «Нона-С», 43 автомобилей с личным составом и боеприпасами, 14 танков, трех БМП и трех 120-мм минометов в районе населенных пунктов Гранитное, Виноградное, Пионерское, Мариуполь, Белая Каменка. Как мы видим, наибольшая концентрация запрещенной техники и личного состава происходит в районе Мариуполя, что подтверждает наши данные о намерении противника использовать южное направление для наступления», — подчеркнул Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, на Донетчине существенно обострилась военная обстановка, в частности, за последние сутки украинские силовики 160 раз открывали огонь по позициям ВС ДНР.