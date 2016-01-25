Анга-Роа, Чили, 25 января, 2016, 17:20 — ИА Регнум. Путешественники — участники Международной экспедиции «Кон-Тики-2» — идущие по Тихому океану, регулярно выпекают горячий хлеб на своих плотах. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM с маршрута плавания, «непросто организовать разнообразное, полноценное питание в таких экстремальных условиях как бальсовый плот: идет третья неделя плавания и кончились свежие овощи и фрукты, едва продержались две недели связки бананов, пока еще держатся картофель, лук, чеснок и лимоны. Рыбы поймать не удается, несмотря на обилие снастей для ловли, говорят, южнее будет рыба.

Фонд кругосветных путешествий Кон-Тики 2

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В этих условиях выпечка настоящего, горячего хлеба стала регулярным событием. Свежий хлеб в океане — это не просто пища, а еще и серьезная психологическая поддержка: запах готового хлеба, доносящийся из газовой духовки, это что-то невыразимое! — среди соленых брызг, ветра и волн он по-настоящему придает сил и уверенности мореходам на плотах. Представительницы прекрасного пола в команде плота «Рахити Танэ» признаются, что дома не ели столько хлеба и такого вкусного, как в Тихом океане на плоту.

Главные заводилы в выпечке хлеба — это капитан Сигна Мелинг и лидер проекта «Кон-Тики-2» Торгейр Хиграфф. Оба из Норвегии, они подчеркивают, что у них на Родине, как и в России, хлеб — это главный продукт на столе!

Ради шутки и чтобы подзадорить друг друга, лидеры команд плотов обявили некое состязание друг с другом: «у кого хлеб вкуснее!» и передают по полбуханки, когда плоты встречаются друг с другом — такое уже случилось три раза.

На вопрос о рецепте ее хлеба капитан плота «Рахити Танэ» Сигна Мелинг ответила: «Рецепт самый простой: мука, вода, масло, дрожжи. Может быть, некой особенностью является то, что я не кладу соли, а добавляю морской воды, и еще — смешиваю самые разные сорта и виды муки, тут есть, наверное, что-то от моей женской интуиции — в какой пропорции смешивать муку! Когда я пеку хлеб дома, то конечно же, добавляю соль, но с неохотой, так как морская вода для хлеба лучше, но, естественно, в определенной пропорции с пресной водой, опять же, по интуиции — двадцать-тридцать процентов. В зависимости от настроения, и тут в океане тоже, я добавляю в хлеб распаренные зерна разных злаков или миндаль.»

Евгений Штиль ИА REGNUM Капитан плота «Рахити Тане» Сигне Мелинг (Норвегия). Экспедиция «Кон-Тики 2». Тихий океан. 2016

Сигна Мелинг улыбается: «Конечно, у меня есть свои секреты, всего не расскажешь!»

Кроме хлеба на бортах плотов экспедиции «Кон-Тики-2» бывают и десертные выпечки, к примеру, недавно маори Лиза Те Хеухеу из Новой Зеландии испекла банановый лоуф: «Именно в него пошли последние бананы, взятые с острова Пасхи,» — добавляет Лиза. — «И конечно, он приготовлен тоже на морской воде!»

Вопрос экономии пресной воды чрезвычайно важен в таких экстремальных автономных плаваниях, потому и опытные путешественники, собравшиеся в проекте «Кон-Тики-2», с удовольствием едят блюда с добавлением морской воды. Специальное питание, этакие помятые вакуумом пакетики с сублиматами, взятые на особый случай, когда все продукты кончатся, хранятся в ящиках, на которых спят мореходы. На плоту «Рахити Танэ» их даже не трогали, а вот команда плота «Тупак Япанки» устроила опробывание пакетиков. Мнение участника экспедиции, специалиста по выживанию Эрика Класена из Норвегии однозначно: «Это только на аварийный случай! Про вкусовые качества не говорю, но сделаны эти наборы на соевом «мясе», так что работоспособности от них не будет — это так: лишь бы выжить! Запасов нормальных продуктов и воды на плотах на 10 недель, так что мы в порядке!»

Два бальсовых плота Международной экспедиции «Кон-Тики-2» продолжают свое движение по Тихому океану курсом на юг, юго-восток, к данному моменту они удалились от острова Пасхи — точки своего старта — на 330 морских миль. 14 путешественников из Норвегии, Швеции, Новой Зеландии, Перу и России стремятся сейчас в «Ревущие Сороковые» широты, чтобы в их попутных ветрах достичь Южной Америки, доказав, тем самым, верность теории замечательного ученого Тура Хейердала, открывшего в свое время, что древние мореплаватели цивилизации инков осваивали Полинезию, свободно плавая по Тихому океану на своих бальсовых плотах.