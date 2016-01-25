Брянск, 25 января, 2016, 14:38 — ИА Регнум. Апелляционная инстанция Брянского областного суда оставила приговор в отношении бывшего губернатора региона Николая Денина. Решение принято сегодня, 25 января, сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь суда Галина Кубекина.

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Решением суда в удовлетворении апелляционной жалобы на вынесенный ранее приговор районного суда отказано, соответственно, приговор оставлен без изменения.

С сегодняшнего дня приговор вступил в законную силу, добавила представитель суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 ноября прошлого года Советский районный суд Брянска признал Денина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации». Как было установлено судом и следствием, в декабре 2011 и январе 2012 года главой региона были подписаны распоряжения о выделении из резервного фонда региона более 21,8 млн рублей для нужд подконтрольной его семье коммерческой организации — ОАО «Снежка». Деньги были выделены после взрыва на фабрике. Сам экс-губернатор вину не признал — он утверждал, что действовал в интересах области и государства.

Суд в результате приговорил экс-главу региона к четырем годам лишения свободы, а также к возмещению ущерба в сумме 21,8 млн рублей.