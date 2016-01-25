Ростов-на-Дону, 25 января, 2016, 14:06 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону аварию на теплосети, которая произошла на проспекте Шолохова, устранили. Батареи в нескольких десятках многоквартирных домов и шести социальных учреждениях Первомайского района постепенно нагреваются. Об этом ИА REGNUM 25 января сообщили в горадминистрации.

awd.ru Тепло

Напомним, что из-за порыва на теплотрассе была остановлена работа котельной. Устраняли аварию силами двух бригад МУП «Теплокоммунэнерго», была создана рабочая группа.

Читайте по теме: В Ростове-на-Дону авария оставила без тепла соцобъекты и дома

Как сообщало ИА REGNUM, морозы пока не покидают донской регион. Сегодня днем в донской столице на улице 7 градусов ниже нуля. По информации Ростовского гидрометцентра, в области уличные термометры покажут от 10 до 15 градусов мороза.