Скандал в Великобритании – мигрантов заставляют носить красные браслеты
Лондон, 25 января, 2016, 13:53 — ИА Регнум. Волна критики обрушилась на одну из частных компаний, руководство которой обязало мигрантов носить красные браслеты, прежде чем они смогут получить пропитание, сообщает Associated Press.
Такие меры затронули мигрантов, проживающих в столице Уэльса Кардиффе под попечением компании Clearsprings Ready Homes, заключившей контракт с правительством Великобритании.
По словам противников таких мер, которые компания недавно отменила, они могли стать причиной жестокости в отношении мигрантов. Сами приезжие отмечали, что из-за красных браслетов они часто становятся объектом насилия со стороны местных жителей.
Это уже не первый скандал с цветовой дифференциацией приезжих. Ранее сообщалось, что в городе Мидлсбро одна из управляющих компаний, занимающаяся размещением мигрантов, выкрасила в красный цвет двери домов, где проживают приезжие. В результате жильцы стали объектами нападок со стороны националистов.