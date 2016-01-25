Москва, 25 января, 2016, 12:54 — ИА Регнум. Количество граждан, авторизованных в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), в ноябре и декабре 2015 года суммарно выросло на 2,7 млн. В этот период зафиксирован высший темп роста пользователей за все время своего существования, сообщили в Минкомсвязи РФ.

minsvyaz.ru

По состоянию на конец 2015 года в системе было зарегистрировано почти 22,5 млн человек. Всего же за 2015 год аккаунты в ЕСИА завели 9,5 млн граждан РФ. Из них упрощенной регистрацией воспользовались 21,5% граждан, стандартной — 22%, подтвержденной личным визитом в уполномоченную организацию — 56,5%.

Ежедневно в ЕСИА регистрируется около 26 тыс. человек. Новый пользователь появляется в системе каждые три секунды.

Лидерами по регистрации в ЕСИА в 2015 году стали Приморский край — аккаунты в системе есть у 47,25% жителей региона. Далее следует Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — 41,32%, Тюменская область — 39,17%, Калининградская область — 39,05% и Ямало-Ненецкий автономный округ — 34,92%.