Москва, 25 января, 2016, 12:14 — ИА Регнум. Участок Люблинско-Дмитровской линии московского метро от станции «Марьина роща» до «Петровско-Разумовской» планируется открыть для пассажиров в сентябре 2016 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московское метро

Напомним, на Люблинско-Дмитровской линии строится шесть станций на участке длиной 11,6 км. Это самая сложная строящаяся ветка метро, ранее заявил Хуснуллин. Станция «Петровско-Разумовская» станет пересадочной между «серой» и «салатовой» линиями. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в стройкомплексе города, движение поездов здесь будет организовано так же, как на станции «Китай-Город», когда с двух сторон одной платформы движутся составы разных линий.

В результате строительства транспортный узел появится на станции «Окружная» — здесь можно будет пересесть на поезда одноименной станции Малого кольца железной дороги (МКЖД) и Савеловского направления железной дороги. У станции метро «Селигерская» планируется построить крупный транспортно-пересадочный узел, добавили в стройкомплексе.

Читайте также: Строительство станции метро «Петровско-Разумовская» закончат в 2016 году