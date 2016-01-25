Париж, 25 января, 2016, 10:44 — ИА Регнум. Министр финансов Франции Мишель Сапен заявил 25 января, что компании страны вложат $10 млрд в экономику Индии на протяжении следующих пяти лет, сообщает Figaro.

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Об этом министр заявил по случаю официального визита президента Франции в Индию.

Планируется, что в ходе визита президент Франции в Индию, приуроченного к празднованию дня Республики, будет заключено соглашение на поставку Францией 36 истребителей Rafale.