Франция вложит $10 млрд в экономику Индии
Париж, 25 января, 2016, 10:44 — ИА Регнум. Министр финансов Франции Мишель Сапен заявил 25 января, что компании страны вложат $10 млрд в экономику Индии на протяжении следующих пяти лет, сообщает Figaro.
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Дели
Об этом министр заявил по случаю официального визита президента Франции в Индию.
Планируется, что в ходе визита президент Франции в Индию, приуроченного к празднованию дня Республики, будет заключено соглашение на поставку Францией 36 истребителей Rafale.