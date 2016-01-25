Чебоксары, 25 января, 2016, 09:53 — ИА Регнум. С этого года в Чувашии оптимизируют социальные бюджетные расходы, ужесточая условия получения льгот и вводя критерий адресности и нуждаемости граждан. Изменения, в частности, касаются условий выплаты детских пособий, маткапитала, льготных проездных для учащихся, платы за детсад и социальной поддержки ветеранов труда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Ноябрь, 2015. Митинг протеста в Чебоксарах

Решение об изменении принципов и условий получения социальной поддержки, принятое Госсоветом в декабре, вступило в силу в январе этого года. «Изменения предусматривают оптимизацию предоставления отдельных мер социальной поддержки исходя из необходимости соблюдения принципов адресности и нуждаемости при их предоставлении», — говорилось, в частности, в пояснительной записке главы Минтруда Чувашии Сергея Димитриева. Также в документе отмечалось, что «одной из целей оказания государственной социальной помощи является поддержание уровня жизни малоимущих семей, а также малоимущих одиноко проживающих граждан, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума».

«Законы были приняты для соблюдения так называемого принципа нуждаемости. Упрощенно он звучит так: если ваши доходы превышают нищенский прожиточный минимум — на государственную помощь можете не рассчитывать. Многие ветераны, молодые семьи, сельские педагоги, школьники и студенты в условиях кризиса вместо усиления социальной поддержки будут лишены и без того небольших льгот. В условиях экономического кризиса — это очень сомнительный шаг властей», — говорит лидер фракции КПРФ в Госсовете Чувашии Дмитрий Евсеев.

Экономия за счёт детей

С этого года ежемесячное пособие на ребёнка в повышенном размере будут получать только те семьи, где среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, в то время как ранее — при доходе менее 150% прожиточного минимума. При этом пособия будут выплачиваться только с момента обращения, в то время как ранее у родителей было полгода форы без потери суммы компенсации за указанный период.

Пересмотрели в сторону оптимизации и компенсацию за посещение детского сада. Вводятся «критерии нуждаемости», которые устанавливает Кабинет министров Чувашии. «Очевидно, что на компенсации смогут рассчитывать лишь семьи с доходами ниже прожиточного минимума», — полагает коммунист Дмитрий Евсеев.

Напомним, в III квартале прожиточный минимум на душу населения в Чувашии составил 8191 рубль. По данным Минздрава, в 2015 году размер повышенного пособия составлял 1071 рубль, стандартного — 329 рублей (в семьях со среднедушевым доходом более 150% величины прожиточного минимума).

Экономия за счёт многодетных семей

Нововведения ударят и по карману многодетных семей в части условий получения республиканского материнского (семейного) капитала, размер которого составляет 100 тыс. рублей. Теперь право на его получение имеют только семьи со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума (малоимущие семьи). Единственное послабление — это то, что средства маткапитала теперь можно использовать на строительство или реконструкцию жилья без привлечения стройорганизации, а также направить их на оплату за аренду жилого помещения (плату за наем) и на коммунальные услуги в общежитии для обучающихся.

Данное решение принимается на фоне падения рождаемости в Чувашии. В январе-ноябре 2015 года в республике появились на свет 15 703 младенца, что на 0,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. В 2014 году родились 17 264 человека, что на 0,5% ниже по сравнению с 2013 годом. По данным статистики, в Чувашии стало гораздо меньше первенцев, и стали реже рожать третьих детей.

По данным Минздрава, с января 2012 года по 1 июня 2015 года выдано 7952 сертификата о получении регионального материнского капитала, из них распорядились полученными средствами 1248 семей. В основном средства направлялись на улучшение жилищных условий.

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Экономия за счёт сельских бюджетников

Изменения затрагивают бюджетников, работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа. Это касается ветеринарных, педагогических, социальных, медицинских работников и работников культуры в части социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг (отопление, теплоснабжение, в том числе поставка твердого топлива, и электроснабжение). Размер ежемесячной компенсации теперь будет фиксированным и составит 1055 рублей.

Экономия за счёт школьников и студентов

Льготные проездные теперь будут получать не все школьники и студенты: компенсация за проезд в общественном транспорте и электричках предусмотрена для учащихся только из малоимущих семей.

Кроме того, сократится число учащихся, имеющих право на бесплатное питание в государственных и муниципальных образовательных организациях. Из числа обучающихся, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, это право будет только у учащихся из малоимущих семей. Отметим, что данная гарантия сохраняется по-прежнему у инвалидов и детей-сирот.

Экономия за счёт пенсионеров

Оптимизация коснулась и работающих пенсионеров, имеющих звание ветеранов труда, а также тружеников тыла военных лет. Их лишают выплат (1082 рубля в месяц), если они продолжают работать. Что касается неработающих ветеранов, то они вряд ли смогут в скором времени рассчитывать на индексацию ежемесячной выплаты: региональное правительство убрало из закона привычную строку об индексации, оставив это на усмотрение правительства.

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Напомним, право на звание «Ветерана труда Чувашской Республики» наступает после назначения пенсии и при наличии государственных наград, либо необходимого трудового стажа: для женщин он установлен на уровне 37,5 года, для мужчин — 42,5 года. Осенью 2015 года в Чувашии ужесточили критерии получения звания. Нововведения касаются географии работы: теперь 50% данного времени необходимо отработать на территории Чувашии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно федеральному законодательству, у работающих пенсионеров пенсия в этом году индексироваться не будет. «Работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4558,93 рубля в месяц. Вместе с тем закон предоставил работающим пенсионерам право выбора — продолжить трудиться, оставить работу или возобновить ее в любое время», — говорят в отделении ПФР.

По данным отделения Пенсионного фонда, в Чувашии страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца с 1 февраля повысятся у 237 тыс. человек. Страховые пенсии по старости вырастут в среднем на 400 рублей и составят в среднем 11,8 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бедных в Чувашии становится ещё больше: реальные доходы населения по итогам 11 месяцев упали почти на 11%, по уровню зарплаты регион не поднимается выше предпоследнего места в ПФО, за чертой бедности прогнозно в 2015 году находилось 17,4% населения (в 2014 году — 16,2%). По самым оптимистичным расчётам властей, в 2018 году по уровню бедности Чувашии не сможет достигнуть уровня 2014 года: показатель составит 16,4%.