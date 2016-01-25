Белгород, 25 января, 2016, 09:44 — ИА Регнум. В Белгородской области с начала 2016 года три человека умерли от свиного гриппа. Как передает портал Fonar.tv, об этом исполняющая обязанности первого заместителя начальника регионального департамента здравоохранения и соцзащиты населения Людмила Крылова рассказала на брифинге 22 января.

imgtrendy.com Вирус свиного гриппа

Одной из погибших стала беременная жительница Вейделевского района. Она почувствовала недомогание после посещения поликлиники 21 декабря 2015 года, однако решила лечиться самостоятельно. В итоге она все-таки была госпитализирована — по мнению медиков, у нее была пневмония. После ухудшения состояния ее перевезли в больницу города Валуек, и через некоторое время она скончалась. То, что причиной смерти стал вирус свиного гриппа, врачи установили только после гибели пациентки. Причиной смерти еще двух белгородцев стали осложнения после свиного гриппа. Все погибшие не были привиты от гриппа и относились к группам риска.

Как уже сообщало ИА REGNUM, свиной грипп был обнаружен у 24 жителей региона. Почти восемь тысяч белгородцев заболели обычным гриппом и ОРВИ — показатель заболеваемости составил 35,2 на 10 тыс. человек (на 40% ниже эпидпорога), однако у медиков есть основания ожидать эпидемии.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Андрея Полякова, с 15 января в детских садах, школах, социальных учреждениях вводились ограничительные меры, а с 25 января некоторые образовательные учреждения могут уйти на карантин.