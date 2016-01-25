Тайбэй, 25 января, 2016, 09:09 — ИА Регнум. Жертвами неожиданных заморозков на Тайване стали 57 человек — большей частью пожилые люди, сообщает Associated Press.

gotv.ctitv.com.tw Похолодание в Тайване

«По нашему опыту, дело не в самой низкой температуре, а в её внезапном падении, из-за чего кровообращение человека не успевает приспособиться», — отметили официальные власти.

По официальным данным, в столице страны городе Тайбэй от резкого похолодания скончались 40 человек, тогда как в соседнем городе Синьбэй жертвами заморозков стали 17 человек. Там основными причинами смертности названы инсульты и переохлаждение.

Средняя температура в Тайване для января составляет +16 градусов, из-за чего многие дома не оснащены центральным отоплением.