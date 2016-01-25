Москва, 25 января, 2016, 09:04 — ИА Регнум. Накануне запланированных международных переговоров по мирному урегулированию ситуации в Сирии в Швейцарии в самой стране усилились активные боевые действия. Они сопровождаются важными тактическими победами правительственных сил и ополчения не только в центре (в окрестностях Дамаска, Хомса и т.д.), но и вблизи северо-западных границ с Турцией, особенно в Латакии и Алеппо. При этом, судя по данным американских и израильских СМИ, Россия готовит новые плацдармы для наступления на северо-востоке Сирии.

mil.ru ВКС РФ на авиабазе Химеймим в Сирии

Речь идет о крупном транспортном узле в городе Эль-Камышлы, расположенном всего в 2 км от границы с Турцией, пишет «Независимая газета».

В этом районе готовы действовать и силы коалиции во главе с США. А это конфликт интересов.

Fox News предполагает, что российские военные инженеры восстанавливают заброшенный международный аэродром города Эль-Камышлы, чтобы сделать его новой авиационной базой в регионе. Этот самый северный сирийский аэродром контролируется правительственными силами. Регион будет безопасен для российских военных, так как он в основном населен сирийскими курдами, ассирийцами и христианами.

А в Пентагоне, как пишет Wall Street Journal, не считают, что в Эль-Камышлы появится еще одна российская авиабаза — мол, нет признаков восстановления взлетно-посадочной полосы. Издание отмечает, что «по признанию чиновника из Пентагона, цели России там остаются загадкой». СМИ, ссылаясь на курдские источники, сообщают, что недалеко от Эль-Камышлы в районе города Рамайлан (провинция Хасаки) американцы готовят авиационные плацдармы для поддержки сирийских боевиков, воюющих с «Исламским государством» (ИГ — организация, запрещенная в РФ).

Турецкая газета «Хурриет» сообщает, что США разместили около 100 спецназовцев и боевые вертолеты на авиабазе, которая создается на контролируемых курдским ополчением территориях северо-востока Сирии. Официальный представитель Пентагона подтвердил британской Times, что отряд американского спецназа находится в Сирии, и это нужно для оказания «логистической поддержки» проводимым операциям.

Ожидается, что на авиабазе будет развернут командный центр, а транспортная авиация будет доставлять туда оружие и боеприпасы для спецназа и сирийских курдов, проводящих наземные операции против ИГ.

InoPressа передает, что появление россиян в Эль-Камышлы «может помешать действующим в этом регионе американским силам спецопераций» и сирийским бойцам-арабам, которые пытаются наступать на Ракку (неофициальную столицу ИГ). Недовольны действиями российских военных и в Анкаре. Местные СМИ публикуют фотографии, на которых военнослужащие Турции копают траншеи и размещают танки у сирийской границы, где расположились военные из РФ.

Экс-посол США в Сирии Роберт Форд заявил, что на северо-востоке Сирии «русские добиваются трех целей: укрепляют сирийское правительство и положение курдских союзников, между делом усложняют деятельность США и защищают новую позицию у черного входа новообретенного противника Москвы — Турции». Говоря о «черном входе», Форд, видимо, имеет в виду открытость сирийско-турецкой границы для моджахедов и курдских боевиков.

У РФ есть и другие стратегические цели. Сосредоточение наших военнослужащих в Эль-Камышлы, видимо, связано с подготовкой широкомасштабного наступления правительственных сил и ополчения (в том числе курдов) на основные позиции ИГ в нефтеносных районах страны, то есть наступления в противоположную от Турции сторону.

В мирное время Эль-Камышлы был крупным перевалочным узлом по транспортировке нефти и других углеводородов из южных районов Сирии и Ирака на западное средиземноморское побережье Сирии (к морским портам Тартус и Латакию) и в Турцию. (Эль-Камышлы основан в 1926-м как железнодорожная станция на новом пути к морскому порту Тартус). Через него проходят единственная железнодорожная дорога, соединяющая Сирию и Ирак, а также трубопроводы, автострады и железные дороги, идущие в направлении Дейр-эз-Зора и Мосула (Ирак). Это города, вокруг которых расположены крупные нефтепромыслы, хранилища, насосные станции и другая инфраструктура по транспортировке углеводородов. Видимо, в направлении транспортных путей, идущих из Эль-Камышлы на юг, и будет организовано наступление сил, поддерживающих президента Сирии. О наличии такого сценария возможных боевых действий говорит то, что в этих районах Сирии аналогичным образом предполагают вести боевые действия американцы.

В субботу вице-президент США Джо Байден в ходе встречи с премьер-министром Турции Ахметом Давутоглу заявил, что не исключает военного разрешения сирийского конфликта. Потом пошли уточнения: мол, Байден имел в виду применение военной силы против боевиков ИГ, а не в Сирии в целом. На прошлой неделе глава Пентагона Эштон Картер в Давосе заявил, что международная антитеррористическая коалиция, возглавляемая США, активизирует военные действия в Сирии и Ираке. Он обратил внимание на то, что «речь идет об увеличении роли коалиции в наземной операции в этих странах, направленной в первую очередь на борьбу с террористами в городах Ракка и Мосул, которые являются ключевыми опорными пунктами боевиков».

Но они не только «опорные пункты боевиков», но и пункты, из которых ведется управление и вблизи которых осуществляется добыча нефти и газа, а также их демпинговая продажа на мировых рынках. То есть США пытаются установить контроль над этими нефтеносными районами.

Военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев допускает, что «в ближайшее время при поддержке РФ правительственные войска Сирии и ополчение путем высадки тактического воздушного десанта в пределах сирийской территории могут взять под контроль автострады Дейр-эз-Зор — Эль-Камышлы и Эль-Камышлы-Мосул». У РФ и Сирии есть не менее 20 военно-транспортных вертолетов, которые можно сосредоточить на аэродромах подскока Дейр-эз-Зор и Эль-Камышлы. И с них, накопив ресурсы, можно высадить тактический десант. «В условиях пустыни такие действия могут быть эффективными, поскольку у моджахедов нет авиации и они ограничены в средствах ПВО. Этому могут помешать американцы, поскольку они также готовят военные операции в этих районах», — полагает эксперт. Но, по его мнению, у РФ и войск Асада «больше шансов на успех, так как они обладают в регионе большими военными ресурсами и боевым опытом, хорошо знают местность и действуют там легитимно».