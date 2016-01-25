Москва, 25 января, 2016, 08:27 — ИА Регнум. Экспертный совет при Министерстве образования и науки России назвал первые 11 вузов из разных регионов страны, на базе которых в ближайшие несколько месяцев будет предложена программа создания опорных университетов, сообщает газета «КоммерсантЪ».

mapio.net Вятский госуниверситет

В числе победителей конкурса, объявленного еще в октябре 2015 года, названы: Вятский госуниверситет, Донской гостехуниверситет, Волгоградский гостехуниверситет, Воронежский гостехуниверситет, Костромской гостехуниверситет, Омский гостехуниверситет, Орловский госуниверситет имени Тургенева, Самарский гостехуниверситет, Тюменский государственный нефтегазовый университет, Сибирский государственный аэрокосмический университет имени ак. М. Ф. Решетнева и Уфимский государственный нефтяной техуниверситет.

В пресс-службе Минобрнауки отметили, что «опорные вузы будут ориентированы на решение задач региональных экономик и на обеспечение рынка труда квалифицированными специалистами».

Отметим, что вышеуказанные вузы в ближайшие 3 месяца должны представить Министерству образования и науки России программу развития на ближайшие пять лет. Для ее реализации каждый вуз-победитель получит дополнительную субсидию в размере до 200 млн руб. ежегодно в течение трех лет.

Отметим, что данная программа не распространялась на университеты Москвы и Санкт-Петербурга.