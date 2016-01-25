Екатеринбург, 25 января, 2016, 08:09 — ИА Регнум. В Екатеринбурге жители и гости города потребовали вернуть на Плотинку снесённый ранее монумент Краснознамённой группы и остановить практику переименования городских улиц. В коалиционном митинге за Историческое достоинство приняли участие несколько сотен человек и было представлено более 15 общественных и политических организаций и движений, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, монумент Краснознамённой группы был снесён с городской плотины Екатеринбурга в ночь с 25 на 26 января 2013 года. Ранее Краснознамённая группа и размещённый на ней Орден Ленина были установлены в ноябре 1974 года, в годовщину награждения Свердловска и его жителей высшей государственной наградой СССР за трудовой подвиг и вклад в Победу.

Организаторами митинга выступили активисты свердловского отделения общественного движения «Суть времени». За несколько часов до начала мероприятия общественники подготовили сцену, установили выставку об истории Краснознамённой группы, чайную палатку и украсили красными флагами периметр смотровой площадки на Плотинке.

Митинг вёл руководитель регионального отделения «Сути времени» Артемий Брусницын. По мнению общественника, снос Краснознамённой группы, переименование улиц Ленина и Советская в Верхней Пышме, попытка переименования улицы Толмачёва в Екатеринбурге — это часть большой кампании по десоветизации. По мнению Артемия Брусницына, эти процессы деструктивны и раскалывают общество, большинство которого положительно относится к советскому периоду истории и считает его неотъемлемой частью тысячелетней истории России.

В митинге принял участие председатель «Партии пенсионеров», депутат законодательного собрания Свердловской области Евгений Артюх. Он заявил, что за вандализм в отношении исторических памятников ответственность должна быть более строгой. По его мнению, потребительское отношение к истории — недопустимо. Также Евгений Артюх напомнил о том, что за возвращение Краснознамённой группы высказались и полномочный представитель президента России по УрФО, и губернатор Свердловской области.

Историческое, концептуальное и социально-культурное значение Краснознамённой группы, которая должна вернуться в сердце города Екатеринбурга на Плотинку подчеркнул представитель организация ВООПиК, профессор УрГЭУ Вадим Егоров.

В своём выступлении руководитель движения «Помощь детям» Евгений Рекант напомнил, что именно просоветское большинство в 2012 году выступило против белоленточных мероприятий на Болотной и Сахарова и вышло на митинг в Москве на Поклонной горе. Тем самым, по его словам, был предотвращён майдан в России.

Также на митинге в Екатеринбурге выступил представитель верхнепышминского отделения «Родительского всероссийского сопротивления» напомнил, что власти Верхней Пышмы переименовали вопреки мнению людей улицы Ленина и Советская. Он отметил, что это историческое название улиц в Верхней Пышме, а проспекта Успенский (в который были переименованы улицы) никогда не существовало в городе.

По словам организаторов, не митинге, неизвестные попытались организовать провокацию. В частности, за ограждение проникли люди, которые развернули антигубернаторские плакаты и попытались сделать фотоснимки. Организованная активистами «Сути времени» охрана мероприятия попросила граждан убрать плакаты, не соответствующие заявленной тематике митинга. Горожане отказались сделать это и покинули территорию мероприятия. После этого, по словам Нафиса Миндиярова, конфликт был исчерпан.

По данным полиции, которая полностью обеспечила правопорядок на митинге, в мероприятии приняли участие около 300 горожан. По данным организаторов, на народное собрание вышло до 500 человек.

По итогам коалиционного народного собрания была зачитана и принята большинством митингующих резолюция, в которой протестующие потребовали в кратчайшие сроки восстановить архитектурную композицию «Краснознаменная группа ордена Ленина» в Екатеринбурге. Также протестующие потребовали прекратить переименование улиц в Свердловской области, и вернуться к рассмотрению вопроса о придании законодательного статуса детям, пережившим Великую Отечественную войну, и внёсшим большой вклад в послевоенное восстановление Родины. Организаторы отметили, что в том числе трудовой подвиг детей войны был поощрён высокой наградой и увековечен созданием монумента Краснознамённая группа.

По словам организаторов, итоговая резолюция будет направлена представителям исполнительной власти всех уровней.