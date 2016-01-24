Вашингтон, 24 января, 2016, 21:30 — ИА Регнум. Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден должен быть возвращен в США, а затем отдан под суд присяжных. Об этом, как передают Вести.Ru, заявил экс-директор ЦРУ Джеймс Вулси.

pbs.org Эдвард Сноуден

«Человек, который раскрыл коммуникационные коды, должен быть осужден и казнен, — сказал бывший глава разведки США. — Я думаю, что именно он несет ответственность за смерть большого количества людей, полагаю, что будут еще погибшие по вине Сноудена».

Вулси объяснил, что якобы именно «неправомерные действия» Сноудена нарушили совместную операцию спецслужб США и Мексики по противодействию сексуальной эксплуатации женщин и детей.

«Отмечалась положительная динамика по борьбе с этим явлением, но Сноуден раскрыл подробности этого сотрудничества, разом уничтожив все достигнутое», — добавил экс-директор ЦРУ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2013 году Эдвард Сноуден передал СМИ ряд секретных материалов, проливших свет на масштабы слежки, которую ведут Агентство национальной безопасности США и его британский аналог — Центр правительственной связи.

В частности, стало известно, что спецслужбы осуществляли сбор данных пользователей Google, Facebook, Skype и других американских интернет-компаний с помощью секретной программы под кодовым названием Prism. Публикация этих материалов вызвала международный скандал.

Сноуден успел покинуть США, и через Гонконг добрался до Москвы. В России ему дали временное убежище и трехлетний вид на жительство.