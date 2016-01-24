Белград, 24 января, 2016, 16:23 — ИА Регнум. Знаменитый сербский режиссер Эмир Кустурица мечтает снять полнометражный фильм на русском языке. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью изданию «Руски Експрес».

Цитата из к/ф «Черная кошка, белый кот». Реж. Эмир Кустурица. 1998. Югославия Стучит

«У меня была идея снять фильм о Достоевском, идей у меня миллион — это самая большая моя проблема, — говорит один из самых культовых режиссёров современности. — Я обязательно до конца жизни должен снять русский фильм, на русском языке».

Кустурица подчеркнул, что любит Россию, потому что в его «венах течет та же кровь».

Сербский режиссер также добавил, что в последнее время интенсивно работает над фильмом «На млечном пути», поэтому не смог полностью посвятить себя кинофестивалю «Кустендорф».

«"Кустендорф» каждый год одинаковый, в какой-то год бывает больше знаменитостей, в какой-то меньше, всё зависит от того, что и кто снимал в течение года, — добавил Кустурица. — В этом году было меньше актёров, на следующий — юбилейный — десятый фестиваль мы сделаем нечто грандиозное. Я был занят много на съёмках своего фильма «На Млечном Пути», так что не имел возможности посвятить себя фестивалю. Планирую отвезти этот фильм в Канны».

Напомним, что международный фестиваль «Кустендорф» проходит с 22 по 27 января в Сербии.