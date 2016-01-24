Вашингтон, 24 января, 2016, 09:58 — ИА Регнум. Американская гильдия продюсеров вручила награду в номинации «Лучший фильм» киноленте «Игра на понижение». Об этом было объявлено в Лос-Анджелесе сегодня, 24 января, во время 27-й ежегодной церемонии вручения наград.

Цитата из к/ф «Игра на понижение». Реж. Адам Маккей. 2015. США Волки с Уолл-стрит

Номинантами на получение премии Гильдии продюсеров в категории «Лучший фильм» также были картины: «Убийца», «Из машины», «Голос улиц», «Бруклин», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Марсианин», «Выживший», «В центре внимания» и «Шпионский мост».

Режиссеры и актеры считают премию Гильдии продюсеров в категории «Лучший фильм» наиболее важной. Стоит отметить, что последние 26 лет фильмы, получившие премию Гильдии продюсеров в номинации «Лучший фильм», впоследствии получали и престижнейшую награду «Оскар».