Москва, 30 января, 2016, 13:09 — ИА Регнум. США «вдруг» начали проявлять готовность к конструктивному сотрудничеству с Россией по сирийскому урегулированию. Однако прошлый опыт показывает, что сначала СССР, а потом и Россия проигрывали США не в открытом противостоянии, а во время переговорного процесса.

Иван Шилов ИА REGNUM Барак Обама

Постоянный автор ИА REGNUM Борис Саводян, анализируя ситуацию вокруг предстоящих межсирийских переговоров 29 января в Женеве, вспомнил похожий эпизод времен СССР и Афганистана, и предостерег от излишнего доверия к якобы меняющейся позиции США в отношении России.

За почти 30 постсоветских лет под разговоры о доверии нашей стране навязали кабальные экологические договоры, не менее кабальные условия вступления в ВТО. Пока мы тут слушали серенады про конструктивное сотрудничество, получили НАТО у своих границ.

Может, пора прекратить тешить себя иллюзиями о вхождении в «цивилизованную» семью народов и начать жестко и где только можно отстаивать свои национальные интересы, в рамках предлагаемого представителем Госдепа Джоном Кирби конструктивного сотрудничества?

Подробности читайте здесь: Россия и США в Сирии: сотрудничество или культ силы?

Все статьи автора: Борис Саводян