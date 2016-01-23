Вашингтон, 23 января, 2016, 16:39 — ИА Регнум. Властям США пока неизвестны намерения небольшой группы российских военных, которые были переброшены на северо-восток Сирии, пишет The Wall Street Journal.

Минобороны.рф Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

22 января в зарубежных средствах массовой информации появились сообщения о присутствии группы российских военнослужащих на аэродроме города Камышлы, который находится под контролем армии Сирии.

Власти США на данный момент не располагают информацией о том, собирается ли РФ превратить аэродром в новую базу для своей авиации. При этом, по словам высокопоставленного военного чиновника, намерения Москвы остаются неясными.

«Мы просто ужасно хотим узнать, что они (российские военные) там делают, — сказал источник газеты. — Сейчас это является загадкой».